Sigifredo López, exdiputado del Valle, se suma a la campaña de Abelardo de la Espriella

El exdiputado del Valle Sigifredo López, víctima de secuestro por parte de las Farc, anunció que respaldará la campaña de Abelardo de la Espriella de cara a la primera vuelta presidencial.

Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave

“Invito a las más de 3.400.000 víctimas de las Farc a que el próximo domingo no demos más vueltas y decidamos esto en la primera vuelta. El único candidato que le garantiza seguridad, estabilidad y le puede devolver la confianza a los colombianos es Abelardo de la Espriella”, aseguró.

El exdiputado dijo que desde su percepción el abogado sería la mejor propuesta que hay para la Presidencia y por eso dijo que hacía ese llamado pensando en el futuro del país.

López fue una de las víctimas del secuestro de los 12 diputados del Valle que cometieron las Farc en su momento. Se trata del único sobreviviente de esos hechos.