La fortuna oculta del último gran capo de la mafia siciliana: Italia decomisa más de 230 millones de dólares

Las autoridades italianas anunciaron el jueves el decomiso de varios bienes por más de 200 millones de euros, cerca de 232 millones de dólares, pertenecientes al ya fallecido jefe de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro, en una operación que se extendió por varios países de Europa.

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Por medio de un comunicado, la policía informó que los bienes habían sido acumulados desde la década de 1980 “en interés de Matteo Messina Denaro”, quien fue arrestado en 2023 tras permanecer prófugo durante 30 años y morir meses después mientras cumplía condena en prisión.

La policía indicó que la incautación tuvo lugar en Andorra, Islas Caimán, Gibraltar, Líbano, Luxemburgo, Mónaco, España y Suiza, además de Italia. Asimismo, tres personas fueron detenidas en el marco de la investigación.

Messina Denaro fue considerado uno de los líderes más poderosos y despiadados de la Cosa Nostra, la histórica organización criminal nacida en Sicilia y responsable durante décadas de asesinatos, extorsiones, tráfico de drogas y redes de corrupción en Italia y otros países.

La investigación permitió decomisar bienes y activos vinculados al capo mafioso en varios países de Europa y otros territorios. Foto: Captura X @WorldCrimeIntel

La Cosa Nostra alcanzó notoriedad mundial por la violencia de sus operaciones y por inspirar numerosas producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas la saga de “El Padrino”. Durante los años 80 y 90, el grupo mafioso mantuvo una guerra abierta contra el Estado italiano que dejó decenas de jueces, policías y funcionarios asesinados.

Messina Denaro fue condenado por participar en el asesinato de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992, dos de los ataques más recordados de la mafia italiana. También recibió condenas por los atentados con bomba registrados en Roma, Florencia y Milán en 1993.

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A esas sentencias se sumaron otras seis cadenas perpetuas, entre ellas por el secuestro y asesinato del hijo de 12 años de un testigo relacionado con el caso Falcone.

El capo mafioso desapareció en 1993 y desde entonces se convirtió en el criminal más buscado de Italia. Mientras las autoridades intensificaban la lucha contra la mafia siciliana, Messina Denaro logró mantenerse oculto durante tres décadas y alimentó una imagen casi legendaria dentro del crimen organizado.

Messina Denaro permaneció prófugo durante tres décadas antes de ser capturado en una clínica de Palermo en 2023. Foto: Getty Images

Su estado de salud terminó facilitando su captura. El 16 de enero de 2023, agentes italianos lo arrestaron cuando acudía a una clínica en Palermo para recibir tratamiento contra un cáncer.

Posteriormente, los investigadores descubrieron que había vivido durante años cerca de Castelvetrano, su ciudad natal ubicada en el oeste de Sicilia, a pesar de ser uno de los fugitivos más buscados de Europa.

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Tras su detención, las autoridades lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en la ciudad de L’Aquila. Allí continuó recibiendo tratamiento médico mientras enfrentaba múltiples condenas. Aunque fue interrogado bajo custodia, Messina Denaro negó haber pertenecido a la Cosa Nostra y evitó colaborar con la justicia italiana.

El deterioro de su salud obligó a trasladarlo a un hospital en agosto de 2023 bajo estrictas medidas de seguridad. Meses después murió mientras seguía bajo custodia del Estado italiano.

*Con información de AFP.