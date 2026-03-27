China acusa a EE.UU. de querer controlar el Canal de Panamá

China rechazó este viernes las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta detención de barcos panameños en puertos chinos y contraatacó al señalar que las declaraciones de Washington evidencian sus intereses sobre el Canal de Panamá.

“Las repetidas acusaciones de Estados Unidos solo exponen su verdadera intención de querer hacerse con el control del canal de Panamá”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, durante una rueda de prensa.

La reacción de Pekín se produce después de que la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos asegurara el jueves que China ha intensificado la detención de buques panameños en sus puertos bajo el pretexto de ejercer control portuario, superando los estándares históricos.

Según Washington, estas inspecciones responden a directrices informales y buscan castigar a Panamá tras la transferencia de activos portuarios de Hutchison.

Asimismo, la comisión advirtió que estas acciones podrían afectar la cadena de suministro global, dado que los buques de bandera panameña transportan una parte significativa del comercio estadounidense de carga en contenedores.

Donald Trump y Xi Jinping. Foto: Colprensa

“Dado que los buques de bandera panameña transportan una parte significativa del comercio estadounidense de carga en contenedores, estas acciones podrían acarrear importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo de Estados Unidos”, explicó el organismo.

De igual forma, la entidad aseguró que tiene facultades para investigar “si las prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio de Estados Unidos”.

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En enero, la justicia panameña declaró inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa Hutchison, gestionar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, desde 1997.

La sentencia se produjo tras las presiones del presidente Donald Trump, quien advirtió que no permitiría que infraestructuras clave para el tránsito marítimo quedaran en manos chinas. El 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de ambas terminales.

Ante esto, PPC presentó una demanda en febrero conforme a las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París, y este mes anunció que reclama al menos 2.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto reunirse los días 14 y 15 de mayo en Pekín, en una cumbre centrada en gran parte en el comercio.

La tensión entre ambas potencias ha ido en aumento en los últimos días. Además de este episodio, China anunció la apertura de dos investigaciones sobre las prácticas comerciales de Estados Unidos, en respuesta a procedimientos iniciados por Washington contra Pekín, especialmente por sospechas de trabajo forzoso.

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Las nuevas investigaciones chinas se centran en presuntas perturbaciones de las cadenas de suministro globales y en el comercio de productos de la economía verde, según declaró un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

Este tipo de investigaciones puede ser el paso previo a medidas de represalia comercial, como la imposición de aranceles.

*Con información de AFP y Europa Press*