Suscribirse

Mundo

“Vamos a detenerlos por tierra muy pronto”: Trump sobre sus planes de ingresar a Venezuela en medio de ataques en el Caribe

El objetivo de sus operativos, según la administración Trump, es detener el tráfico de drogas del Cartel de los Soles y otras organizaciones criminales de Latinoamérica.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de noviembre de 2025, 1:46 a. m.
x
Donald Trump ha insinuado varias veces que sus fuerzas militares podrían ingresar a Venezuela. | Foto: Pete Marovich / Fotógrafo autónomo/Getty Images - Michael Sugrue/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que sus fuerzas militares podrían entrar a Venezuela para combatir el narcotráfico desde tierra y, de paso, ejercer más presión al dictador Nicolás Maduro.

“También vamos a detenerlos por tierra muy pronto. Por tierra es más fácil. Para que dejen de enviar veneno”, sentenció el presidente en referencia a los grupos criminales que trafican droga hacia el norte. Días atrás, su Gobierno designó el Cartel de los Soles como una “Organización Terrorista Internacional”, sumado que se le atribuye el liderazgo de esa organización a Maduro.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro. | Foto: Anadolu via AFP

Las declaraciones las dio el jueves, 27 de noviembre, en una conferencia de prensa que fue transmitida por la Casa Blanca en sus redes sociales. Allí estaba respondiendo preguntas relacionadas con el atentado a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D. C., el pasado miércoles.

Contexto: Revelan detalles sobre la decisión que tomaría Maduro tras presión militar de EE. UU.

Designar al cartel como terrorista, y sentenciar que Maduro es quien lo dirige, le permite a las fuerzas estadounidenses implementar aún más control y operaciones de largo alcance para poder detener a los miembros del grupo. Además, sobre el dictador recae una recompensa de hasta 50 Millones de dólares.

El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford de la Armada de los Estados Unidos, que incluye el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78),
El Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford de la Armada de los Estados Unidos, que incluye el buque insignia USS Gerald R. Ford (CVN 78), | Foto: FB/USSGeraldRFord

Desde septiembre, Estados Unidos hace presencia militar en el Caribe, donde ha bombardeado al menos 21 embarcaciones, presuntamente, narcotraficantes y donde han muerto más de 80 personas. Al mismo tiempo, el mandatario ha repetido, en varias oportunidades, que considera ingresar a territorio venezolano para detener a los criminales y hacer frente al narco por mar, tierra y aire.

Contexto: El gesto de Maduro que comparan con el de Gustavo Petro: esta fue la advertencia que lanzó a los militares

Por su parte, el régimen de Venezuela sostiene que nadie podrá ingresar a su país.

“No cometan el error de agredir a Venezuela, porque el pueblo está listo siempre junto a su fuerza armada para dar la respuesta que haya que dar en el momento que haya que dar en defensa de nuestra sagrada soberanía”, lanzó Vladimir Padrino, el ministro de Defensa latinoamericano el miércoles, en una alocución televisada. “Estamos dispuestos a todo, estamos dispuestos al combate, estamos dispuestos a morir”.

x
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

“En Venezuela no hay amenaza, ni agresión que atemorice a nuestro pueblo, ni que nos tome por sorpresa. Nuestro pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su patria”, apoyó Maduro, quien además aseguró que más del 80 % de los ciudadanos está dispuesto a luchar en caso de que Estados Unidos eleve el conflicto.

Contexto: Tensión aérea en Venezuela: Nicolás Maduro alerta a la aviación y la llama a defender el país en plena escalada militar de EE. UU.

Pese a que el presidente Trump insinuó que podría entablar conversaciones con Venezuela, no suelta la idea de ingresar por tierra y a atrapar a los “narcoterroristas”, como su Gobierno los designó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Vamos a detenerlos por tierra muy pronto”: Trump sobre sus planes de ingresar a Venezuela en medio de ataques en el Caribe

2. La tabla del grupo A de la Liga BetPlay tras el América vs. Medellín: Junior y Nacional, atentos

3. Holocausto del Palacio de Justicia: Fiscalía llama a juicio a nueve militares en retiro por tortura agravada

4. Prensa francesa tiembla con Colombia, Luis Díaz y James para el Mundial 2026 y vaticina el sorteo: “El más difícil”

5. Dua Lipa llegó a Colombia y fue vista en varios lugares junto a su pareja, ¿en dónde estuvo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

x

“Vamos a detenerlos por tierra muy pronto”: Trump sobre sus planes de ingresar a Venezuela en medio de ataques en el Caribe

Redacción Mundo
x

Estados Unidos aumenta el costo de entrada a los parques más visitados del país: esta es la nueva tarifa que debe asumir

Redacción Mundo
x

Portugal desafía al régimen de Venezuela tras bloqueo de la aerolínea TAP: “No cedemos a amenazas ni presiones”

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.