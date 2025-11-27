Suscribirse

Estados Unidos

El sospechoso del ataque en Washington trabajaba con la milicia estadounidense en Afganistán. Esto se sabe

El afgano trabajó una dependencia de la CIA en el país asiático.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
27 de noviembre de 2025, 8:15 p. m.
x
Dos miembros de la reserva militar resultaron heridos de consideración. | Foto: The Washington Post via Getty Im

El sospechoso de haber baleado a dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., es un ciudadano afgano que colaboró con las fuerzas estadounidenses en Afganistán, según las autoridades.

Contexto: La Casa Blanca revisará el estatus migratorio de millones de extranjeros tras el ataque en Washington. Advierten consecuencias

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jean Pirro, identificó al tirador como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, y afirmó que llegó a Estados Unidos en 2021, después de que los talibanes regresaran al poder con la retirada de las fuerzas estadounidenses tras 20 años de presencia.

Lakanwal llegó al país norteamericano en el marco de un programa para reasentar a afganos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses como intérpretes y en otras funciones durante la guerra, explicó.

Vivía en Bellingham, en el estado de Washington, con su esposa y sus cinco hijos, y condujo por todo el país para llegar a la capital estadounidense, añadió Pirro.

Solicitó asilo en 2024 después de la expiración de su Visa de Inmigrante Especial de EE.UU. (SIV), que fue otorgada en abril de 2025 por el Departamento de Estado y no le fue renovada, indican medios locales.

El tiroteo contra la Guardia Nacional

El sujeto habría disparado a los miembros de la Guardia Nacional “con un revólver Smith & Wesson calibre .357,” añadió el fiscal.

Dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos a pocas cuadras de la Casa Blanca, según las autoridades.
Los agentes aún se encuentran en estado crítico. | Foto: AFP

Será acusado de agresión con intención de matar y de homicidio en primer grado si los dos soldados de la Guardia Nacional, que se encuentran en estado crítico, fallecen.

Uno de sus familiares declaró a NBC que Lakanwal es originario de la provincia de Khost, en el sureste de Afganistán, y pasó parte de su servicio militar en una base en la provincia de Kandahar, cuna histórica de los talibanes.

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el sospechoso “se encontraba entre las muchas personas admitidas en masa, sin verificación previa, en Estados Unidos bajo la Operación ‘Allies Welcome’”, lanzada por el demócrata Joe Biden.

Contexto: Conmoción en Washington tras ataque a dos miembros de la Guardia Nacional en plena calle. Director del FBI se pronuncia tras los hechos

Otros grupos vulnerables, como defensores de derechos humanos y periodistas, también ingresaron bajo este programa.

Miles de afganos trabajaron para fuerzas extranjeras, embajadas y ONG financiadas por EE. UU. durante los 20 años de presencia extranjera en Afganistán.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Portugal desafía al régimen de Venezuela tras bloqueo de la aerolínea TAP: “No cedemos a amenazas ni presiones”

2. Hermana de Alejandra Villafañe lanzó dura confesión sobre Raúl Ocampo: “No sabe dónde están las cenizas”

3. Daniela Álvarez reveló haber visto un extraterrestre y lo relacionó con la amputación de su pierna: “Todo que ver”

4. “Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA

5. La fiscal Luz Adriana Camargo reconoció que evidencias sobre Calarcá estuvieron un año sin ser entregadas por la Dijín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosWashingtonTiroteo AfganistánGuardia Nacional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.