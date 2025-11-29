Copa mantiene vuelos a Venezuela pese a advertencias y pilotos colombianos prenden alarmas

Tras la advertencia de Estados Unidos a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su despliegue en el Caribe, varias aerolíneas decidieron cancelar sus conexiones con Venezuela.

Entre ellas están las españolas Iberia y Air Europa, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y la turca Turkish Airlines.

El gobierno Trump movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, al tiempo que declaró como organización terrorista al llamado Cartel de los soles, que según EE. UU. encabeza Nicolás Maduro y se dedica al narcotráfico.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Por eso ha generado polémica la decisión de Copa Airlines, que mediante un comunicado informó que mantiene abiertas sus operaciones sobre el espacio aéreo venezolano y que vuela únicamente en horarios diurnos, bajo estrictos protocolos de alerta y precaución.

Un pasajero camina por un pasillo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 27 de noviembre de 2025. La decisión de Venezuela de prohibir a las aerolíneas extranjeras que dejaron de volar hacia el país caribeño por preocupación ante la actividad militar de Estados Unidos fue calificada como “desproporcionada”, mientras miles de pasajeros se apresuraban a salvar sus planes de viaje. (Foto de Federico PARRA / AFP) | Foto: AFP

“Copa Airlines también se encuentra en permanente comunicación con la FAA, la cual ha reiterado que no ha modificado su nivel oficial de alerta ni posición regulatoria”, sostiene el comunicado y agrega que cualquier cambio en esta situación será inmediatamente comunicado a los pasajeros con vuelos hacia y desde Caracas.

De hecho, Copa informó que este sábado 29 de noviembre realizó dos vuelos del Aeropuerto de Tocumen en la Ciudad de Panamá con destino a Caracas, Venezuela, los cuales aterrizaron sin inconvenientes.

Pasajeros hacen fila en los mostradores del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado La Guaira, Venezuela, el 27 de noviembre de 2025. La decisión de Venezuela de prohibir a las aerolíneas extranjeras que dejaron de volar hacia el país caribeño por preocupación ante la actividad militar de Estados Unidos fue calificada como “desproporcionada” el jueves, mientras miles de pasajeros se apresuraban a salvar sus planes de viaje. (Foto de Federico PARRA / AFP) | Foto: AFP

Esta situación motivó a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) a emitir un comunicado en el que hace un llamado a Copa Airlines ante el evidente escalamiento de las tensiones en el marco de las operaciones militares cercanas al espacio aéreo de Venezuela.

“Varias compañías aéreas que operan en Colombia han decidido suspender temporalmente sus vuelos hacia y desde dicho país, atendiendo las recomendaciones emitidas por distintas autoridades aeronáuticas internacionales. Con preocupación hemos observado que Copa Airlines continúa manteniendo operaciones en esta zona, a pesar de las advertencias y publicaciones recientes emitidas por la Federal Aviation Administration (FAA)”, sostiene el comunicado gremial.

Desde Acdac hicieron un llamado a Copa Airlines para que analice la situación con la mayor profundidad posible y adopte las medidas necesarias para garantizar la protección de sus pasajeros y tripulaciones.

“La seguridad operacional debe prevalecer como principio esencial, especialmente en un contexto de incertidumbre y riesgo creciente”, enfatiza el comunicado, que es firmado por Luis Fernando Orjuela Sierra, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de Acdad.

La queja de los pilotos colombianos se debe además a que Copa Airlines es propietaria de la aerolínea de bajo costo colombiana Wingo, la cual mantiene su ruta Bogotá-Caracas.

Las aerolíneas venezolanas Láser, Avior y Estelar -que vuelan al extranjero- informaron que siguen operando con normalidad.

Este 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su red Truth Social sin dar más detalles.

Venezuela denunció la advertencia del presidente estadounidense como una “amenaza colonialista” a su soberanía.