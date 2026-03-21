En el extremo sur de la península de Baja California, en México, existe un lugar donde el paisaje parece de otro mundo.

Allí se mezclan montañas áridas, arena dorada y un mar tan azul que resulta imposible dejar de mirarlo. Ese lugar se llama Los Cabos, uno de los destinos turísticos más exclusivos y fascinantes de América Latina.

Los Cabos, ubicados en Baja California, México, es uno de los puntos más turísticos del país. Foto: AFP

Mucho antes de convertirse en una de las zonas más visitadas del país, este territorio fue habitado por los pueblos pericúes, quienes vivían de la pesca y la recolección. Durante la llegada de los españoles en el siglo XVI, la región representó un desafío por sus condiciones climáticas.

Sin embargo, fue en el siglo XX cuando experimentó una transformación decisiva, impulsada por el gobierno mexicano, que apostó por el turismo como motor económico y conectó la región con el resto del país.

Con la construcción de infraestructura y el crecimiento de Cabo San Lucas y San José del Cabo, Los Cabos pasó de ser una joya escondida a un destino internacional frecuentado por celebridades.

Con todo este fascinante contexto, no me resistí y tomé la decisión de vivir esta aventura.

Desde Bogotá, Colombia, me subí a un avión de la aerolínea Copa Airlines, con escala en Panamá, para llegar finalmente a Los Cabos.

Desde el vuelo, la expectativa ya era alta, un buen servicio y los primeros paisajes mexicanos anticipaban lo que estaba por venir.

Al llegar, todo resultaba llamativo, cactus con cientos de años de historia y paisajes dorados que parecían sacados de un sueño.

Sin embargo, aún no imaginaba lo que me esperaba: experiencias gastronómicas de nivel internacional, visitas guiadas, espacios únicos y hoteles de lujo.

Descubrí que en Los Cabos se puede hacer de todo.

Uno de los imperdibles es visitar El Arco de Cabo San Lucas, una formación rocosa donde se unen el océano Pacífico y el mar de Cortés. La mejor forma de hacerlo es a bordo de un yate de Cabo Aventures.

Subirse a este yate no es solo un paseo turístico: es una experiencia pensada para sentirse exclusivo desde el primer momento.

Desde que la embarcación zarpa, el ambiente cambia. El ruido del puerto queda atrás y lo único que se escucha es el viento, el agua abriéndose paso bajo el yate y, con suerte, la presencia de ballenas que hacen del recorrido algo inolvidable.

La navegación es tranquila, pero con ese toque de adrenalina cuando el barco se inclina suavemente sobre el mar.

Todo esto, acompañado de bebidas y buenos amigos, convierte el momento en una experiencia memorable.

Paisaje nocturno de Los Cabo San Lucas, México. Foto: Getty Images

Luego, el descanso llegó en Hacienda Encantada.

Desde la llegada, el lugar remite a una hacienda mexicana tradicional, con arquitectura colonial, caminos de piedra y detalles artesanales que contrastan con la inmensidad del paisaje desértico. Todo parece diseñado para desconectarse del ritmo acelerado y entrar en una experiencia más pausada.

Uno de sus mayores atractivos es su ubicación privilegiada. Desde terrazas, piscinas, spa y habitaciones, el mar se convierte en el protagonista absoluto.

Y cuando el hambre aparece, Los Cabos ofrece una ruta gastronómica que va desde la tradición hasta la innovación, en escenarios donde la naturaleza también hace parte del menú.

En Don Sánchez, la cocina mexicana adquiere un nuevo lenguaje: ingredientes locales que respetan la esencia del país, pero que se elevan con técnicas contemporáneas.

El recorrido continúa en Acre, un espacio rodeado de vegetación que propone una experiencia inmersiva, donde la cocina “de la granja a la mesa” conecta directamente con el entorno.

Finalmente, la experiencia encuentra un giro creativo en Nao, cuya propuesta de autor, con influencias internacionales, transforma cada plato en una sorpresa.

¡Muy mediterráneo!

En conjunto, estos espacios reflejan la esencia de Los Cabos, un destino que no solo ofrece lujo y paisajes, sino también una cocina diversa, en constante evolución, capaz de contar su propia historia a través de los sabores.

Al final, Los Cabos no es solo un destino. Es un lugar que se siente.

Entre el desierto y el mar, entre el lujo y la naturaleza, cada experiencia termina dejando algo más que recuerdos, una forma distinta de entender el viaje.

Muy recomendado

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