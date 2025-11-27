Portugal desafía al régimen de Venezuela tras bloqueo de la aerolínea TAP: “No cedemos a amenazas ni presiones”

Portugal se enfrentó al régimen de Venezuela y aseguró que no se rendirá ante sus presiones, luego de que el país latinoamericano revocara los permisos de vuelo desde y hacia Venezuela a la aerolínea TAP, propiedad de Portugal, y a otras cinco importantes compañías aéreas: Iberia, Avianca, LATAM Airlines Colombia, Turkish Airlines y GOL Linhas Aéreas.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda del país europeo, Miguel Pinto Luz, sentenció que su Gobierno “no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo”, en una publicación en su perfil de X este jueves, 27 de noviembre.

“Nuestras acciones están guiadas exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los ciudadanos portugueses en cualquier parte del mundo”, se lee en el trino del alto funcionario.

Miguel Pinto Luz, ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal. | Foto: Corbis via Getty Images

“En materia de aviación civil, como en todas las áreas estratégicas, Portugal respeta las normas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes”, aseveró. “Esto garantiza la protección de los pasajeros, las tripulaciones y nuestras aerolíneas”.

O Governo de Portugal não cede a ameaças, ultimatos ou pressões de qualquer natureza.

A nossa atuação é guiada exclusivamente pelo superior interesse nacional e pela defesa intransigente da segurança dos portugueses — em qualquer parte do mundo.



Em matéria de aviação civil, como… pic.twitter.com/r7fRwZH5Lb — Miguel Pinto Luz (@miguelluz) November 27, 2025

“Portugal es un país libre, soberano y responsable. Actuaremos siempre con serenidad, firmeza y sentido de Estado, protegiendo a nuestros ciudadanos, defendiendo nuestras instituciones y afirmando, sin vacilaciones, la dignidad del país”, concluyó el ministro Pinto.

TAP Air Portugal es una de las aerolíneas afectadas por la medida de Venezuela. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Días atrás, el régimen de Venezuela había amenazado que cancelaría las concesiones de vuelo para varias aerolíneas. El pasado miércoles, 26 de noviembre, la medida entró en vigor, bajo el argumento de que estas se sumaron a “las acciones de terrorismo” promovidas por Estados Unidos, que hace presencia en el Caribe para combatir el narcotráfico, además de presionar al dictador Nicolás Maduro, y anunciar los peligros de viajar al país de Latinoamérica.

Estas aerolíneas afectadas habían cancelado sus operaciones de vuelos desde y hacia Venezuela, el pasado viernes, siguiendo un anuncio de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el cual le pedía a las compañías de vuelos internacionales que extremaran “precaución” al volar sobre Venezuela o por el Caribe.

Algunas aerolíneas suspendieron temporalmente los vuelos a Venezuela por medidas de seguridad. | Foto: istock

La advertencia se debió a que Estados Unidos considera sobrevolar estas zonas como “una situación potencialmente peligrosa en la región”.