Walt Disney World Resort confirma las nuevas experiencias y beneficios de Cool Kids Summer 2026

La oferta da varios tipos de beneficios para las familias.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

10 de enero de 2026, 11:15 a. m.
Disney publicó descuentos por tipo de público.
Disney publicó descuentos por tipo de público.

Walt Disney World Resort anunció la vuelta de Cool Kids Summer 2026, una temporada dirigida a familias, que irá del 26 de mayo al 8 de septiembre y que combina actividades por tiempo limitado, renovaciones de atracciones y promociones comerciales para quienes planeen viajar en verano.

La oferta agrupa tres tipos de beneficios: paquetes con noches y días extra incluidos, descuentos en alojamiento y ventajas para quienes se queden en hoteles de la colección oficial de Disney. Esas medidas buscan facilitar la planificación y, según la empresa, ampliar las opciones de entretenimiento para niños y sus familias durante la temporada.

Uno de los incentivos centrales es una promoción por la cual, al comprar un paquete elegible de 4 noches y 4 días (habitación + boletos), a través de Walt Disney Travel Company, el huésped recibe 2 noches y 2 días de parque adicionales sin costo.

La oferta está disponible para estancias en la mayoría de las noches entre 26 de mayo y 15 de septiembre, y las reservas para esta promoción se abren el 6 de enero y se cierran el 15 de febrero.

Plan de comidas gratuito para niños

Walt Disney World también confirmó un plan de comidas gratuito para niños de 3 a 9 años, cuando la familia reserve un paquete que incluya plan de comidas para adultos, boletos y hospedaje en un hotel Disney Resorts Collection. Este beneficio busca simplificar el presupuesto familiar al incluir comidas y snacks prepagados para los menores incluidos en la reserva.

Además de los paquetes, Disney publicó descuentos por tipo de público: hasta 30 % en hoteles seleccionados (para estancias la mayoría de las noches entre 1 de mayo y 4 de octubre), hasta 35 % para residentes de Florida y hasta 40 % para titulares de Pase Anual en fechas y propiedades específicas.

Los visitantes que se alojen en hoteles de la Disney Resorts Collection entre el 26 de mayo y el 8 de septiembre recibirán admisión gratuita a uno de los parques acuáticos en el día de su llegada (válido para Typhoon Lagoon o Blizzard Beach, según cuál esté abierto), y podrán disfrutar del conocido beneficio de Early Theme Park Entry —entrada anticipada de 30 minutos a los parques temáticos— durante la estancia.

Disney también adelantó que habrá sorpresas y encuentros con personajes durante el período de entrada anticipada.

Durante Cool Kids Summer 2026, Walt Disney World Resort incorporará una serie de actividades y estrenos pensados especialmente para el público infantil y familiar en distintos parques del complejo.

