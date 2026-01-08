Filtración impacta a fans de Disney: revelan los actores del live action de ‘Enredados’

Disney dejará caer una vez más el largo cabello de Rapunzel. Walt Disney Pictures dijo el miércoles, 7 de enero del 2026 que su adaptación de acción real de Enredados, una de las películas de princesas más exitosas de la franquicia, estará protagonizada por Teagan Croft y Milo Manheim en los papeles principales de Rapunzel y Flynn Rider.

El éxito animado de 2010 seguía a Rapunzel, la princesa de cabello mágico y largo, encerrada en una torre, cuya ordenada vida se ve trastocada al unirse a Flynn Rider, un encantador forajido fugitivo.

La película original contó con las voces de Mandy Moore y Zach ary Levi, recaudó más de 590 millones de dólares en todo el mundo y dio origen al cortometraje Enredados para siempre y a la serie de Disney Channel La aventura enredada de Rapunzel.

La nueva Enredados será dirigida por Michael Gracey, mejor conocido por The Greatest Showman, con un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Sin embargo, por el momento, ni los ejecutivos, ni la productora han anunciado ninguna fecha de lanzamiento y no se tiene certeza del día exacto en el que la película llegará a las plataformas de cine y posteriormente, a la plataforma de streaming.

Croft, una actriz australiana, es mejor conocida por interpretar a Rachel Roth, también conocida como Raven, en la serie de DC Titans, y por su papel en True Spirit de Netflix.

Manheim ya es un rostro familiar para el público de Disney tras protagonizar la franquicia Zombies. El actor y cantante, hijo del ganador del Emmy y el Globo de Oro Camryn Manheim, quedó segundo en la temporada 27 de Dancing with the Star o Bailando con las estrellas.

Se informó inicialmente que Enredados estaría en desarrollo inicial en diciembre de 2024. Es el último título animado de Disney en recibir la versión de acción real. La creciente lista de proyectos del estudio incluye El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladino, La Sirenita, Blancanieves y Lilo y Stitch, el primer estreno de 1000 millones de dólares de 2025.

Está previsto que una versión de acción real de Moana llegue a los cines este verano.

La importancia de ‘Enredados’ en el universo de Disney

Enredados es considerada una de las películas más importantes de Disney porque marcó un punto de referencia en la historia del estudio de animación, pues fue una de las primeras en lograr combinar el tipo de gráficos tradicionales con la tecnología 3D de última generación, generando cambios relevantes para la identidad visual de las nuevas producciones.

