Cultura

Filtración impacta a fans de Disney: revelan los actores del live action de ‘Enredados’

Luego de varias especulaciones, se dieron a conocer los nombres de los protagonistas de la esperada producción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

8 de enero de 2026, 11:37 p. m.
Disney confirmó el estreno del 'live action' de 'Enredados'.
Disney confirmó el estreno del 'live action' de 'Enredados'. Foto: Disney Studios

Disney dejará caer una vez más el largo cabello de Rapunzel. Walt Disney Pictures dijo el miércoles, 7 de enero del 2026 que su adaptación de acción real de Enredados, una de las películas de princesas más exitosas de la franquicia, estará protagonizada por Teagan Croft y Milo Manheim en los papeles principales de Rapunzel y Flynn Rider.

El éxito animado de 2010 seguía a Rapunzel, la princesa de cabello mágico y largo, encerrada en una torre, cuya ordenada vida se ve trastocada al unirse a Flynn Rider, un encantador forajido fugitivo.

YouTube video GO6NIYE4Kxk thumbnail

La película original contó con las voces de Mandy Moore y Zach ary Levi, recaudó más de 590 millones de dólares en todo el mundo y dio origen al cortometraje Enredados para siempre y a la serie de Disney Channel La aventura enredada de Rapunzel.

La nueva Enredados será dirigida por Michael Gracey, mejor conocido por The Greatest Showman, con un guion de Jennifer Kaytin Robinson. Sin embargo, por el momento, ni los ejecutivos, ni la productora han anunciado ninguna fecha de lanzamiento y no se tiene certeza del día exacto en el que la película llegará a las plataformas de cine y posteriormente, a la plataforma de streaming.

Televisión

‘Agatha Christie: las siete esferas’: Netflix presenta tráiler y nuevas imágenes

Televisión

El final de ‘Stranger Things’ no es suficiente y Winona Ryder arrasa en Netflix con esta película que promete ser un éxito

Televisión

Netflix reveló la lista completa de sus estrenos para el 2026; causó sorpresa con estos títulos

Televisión

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de ‘Stranger Things’ en Colombia?

Arcadia

‘The Pitt’ regresa con una segunda temporada que refleja la “preocupación” por los recortes sanitarios de Trump

Televisión

Estrenos para este miércoles 7 de enero: series, películas y documentales en Netflix

Televisión

El plan secreto de Netflix para las películas de Warner; su estreno en cines esconde inquietante detalle

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en Disney World en el que roca de utilería impacta a uno de los empleados en medio de show

Noticias Estados Unidos

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Turismo

Disneyland París se llena de basura por huelga de limpieza y el hecho genera indignación entre usuarios de redes y visitantes

Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Croft, una actriz australiana, es mejor conocida por interpretar a Rachel Roth, también conocida como Raven, en la serie de DC Titans, y por su papel en True Spirit de Netflix.

Manheim ya es un rostro familiar para el público de Disney tras protagonizar la franquicia Zombies. El actor y cantante, hijo del ganador del Emmy y el Globo de Oro Camryn Manheim, quedó segundo en la temporada 27 de Dancing with the Star o Bailando con las estrellas.

YouTube video 9v5oA7dVhrM thumbnail

Se informó inicialmente que Enredados estaría en desarrollo inicial en diciembre de 2024. Es el último título animado de Disney en recibir la versión de acción real. La creciente lista de proyectos del estudio incluye El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladino, La Sirenita, Blancanieves y Lilo y Stitch, el primer estreno de 1000 millones de dólares de 2025.

Está previsto que una versión de acción real de Moana llegue a los cines este verano.

¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

La importancia de ‘Enredados’ en el universo de Disney

Enredados es considerada una de las películas más importantes de Disney porque marcó un punto de referencia en la historia del estudio de animación, pues fue una de las primeras en lograr combinar el tipo de gráficos tradicionales con la tecnología 3D de última generación, generando cambios relevantes para la identidad visual de las nuevas producciones.

*Con información de AP.

Más de Televisión

Disney confirmó el estreno del 'live action' de 'Enredados'.

Filtración impacta a fans de Disney: revelan los actores del live action de ‘Enredados’

Agatha Christie: las siete esferas

‘Agatha Christie: las siete esferas’: Netflix presenta tráiler y nuevas imágenes

Winona Ryder arrasa con película en Netflix, tras el fin de 'Stranger Things'

El final de ‘Stranger Things’ no es suficiente y Winona Ryder arrasa en Netflix con esta película que promete ser un éxito

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Netflix reveló la lista completa de sus estrenos para el 2026; causó sorpresa con estos títulos

Documental especial de Stranger Things en Colombia: ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver?

¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental especial de ‘Stranger Things’ en Colombia?

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/HBOMAX.

‘The Pitt’ regresa con una segunda temporada que refleja la “preocupación” por los recortes sanitarios de Trump

Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

Estrenos para este miércoles 7 de enero: series, películas y documentales en Netflix

Netflix sacudió el mercado al anunciar un acuerdo con Warner por 82.700 millones de dólares. Pero Paramount no se quedó atrás y puso sobre la mesa más de 108.000 millones.

El plan secreto de Netflix para las películas de Warner; su estreno en cines esconde inquietante detalle

La alemana ‘Nibelungos: La guerra de los reinos’ tiene tan solo 6 episodios

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Yeimy Montoya - La Reina del Flow

Ojo al dato: estos son los personajes no saldrán en ‘La Reina del Flow 3’; esta sería la razón

Noticias Destacadas