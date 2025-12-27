Disney World sorprende a visitantes con plan para demoler una parte icónica del parque: este es el proyecto de la compañía

Los parques temáticos de Disney suelen someterse a varias modificaciones durante el año, para ofrecer a los visitantes una mejor experiencia, debido a que alcanza millones de personas que viajan a estos lugares.

Disney World, en Estados Unidos, presentó un permiso en el condado de Orange, en el estado de Florida, para demoler una gran parte del parque, lo que ha sorprendido a los visitantes más recurrentes, y a otros que esperaban conocerlo para cuando estuvieran allí.

Se trata de las instalaciones del Árbol de la Vida, en Disney’s Animal Kingdom.

Disney cuenta con varias zonas, la demolición está prevista en Animal Kingdom. Foto: Getty Images

De acuerdo con los detalles a los que accedió la prensa estadounidense, este permiso caduca el próximo martes 30 de diciembre, lo que indica que los cambios en el parque pueden ocurrir rápidamente.

Un reporte del medio enfocado en Disney, Universal Studios, Pixar y demás: Inside The Magic, indicó que los permisos se suelen pedir con bastante tiempo de antelación. Por lo tanto, aún no es claro si la demolición de la atracción será total o solo una parte de esta.

El informe también detalló que las propuestas presentadas por el equipo de construcciones de Disney suelen tratarse de trabajos creativos, más allá de tan solo demoler los espacios, por lo que este puede relacionarse con una innovación o mejora de la atracción mencionada.

La construcción podría tratarse de una innovación en las atracciones. Foto: AP

Inside The Magic amplió que el permiso presentado ante las autoridades competentes incluye trabajos eléctricos, construcción general y desarrollo del área, una descripción “generalmente vista donde se espera que se renueven atracciones o se construyan nuevos terrenos”.

Hasta el momento, los fanáticos y futuros visitantes al parque deben esperar para saber de qué se tratan estas recientes modificaciones. Disney ya ha anunciado varios cambios, con la finalidad de hacer espacio para nuevas atracciones y experiencias, inspiradas en las recientes películas que han sido un éxito en taquilla.

Se revelarán detalles pronto del proyecto completo. Foto: Getty Images

Hace un par de meses, una antigua atracción fue reemplazada por otra de experiencia en cine 4D llamada: “Zootopia: Better Zoogether”, donde aparecen los personajes principales del filme: Judy y Nick Wilde.

Al mismo tiempo, se espera que otros juegos que datan de décadas atrás, Animal Kingdom, DinoLand y otras zonas que hicieron parte de la inauguración del parque en 1998, se extingan para febrero del 2026.

La información indica que las zonas mencionadas podrían ser reemplazadas por una nueva que recibirá el nombre de Tropical Americas, inspirada en Sudamérica y cuya apertura está pronosticada para dentro de dos años.