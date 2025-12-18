Turismo
Disneyland París se llena de basura por huelga de limpieza y el hecho genera indignación entre usuarios de redes y visitantes
Este es uno de los atractivos turísticos más visitados en Europa.
Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos
18 de diciembre de 2025, 4:39 p. m.
Cada año millones de personas llegan al parque para disfrutar de sus atracciones. Foto: Getty Images
