La segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está por llegar a Disney+, marcando un nuevo capítulo en la épica aventura de los semidioses modernos. La serie, basada en la exitosa saga literaria de Rick Riordan, conquistó al público desde su estreno en diciembre de 2023, con una trama que mezcla mitología griega, amistad y desafíos sobrenaturales.

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+

Protagonizada por Walker Scobell como Percy Jackson, Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase y Aryan Simhadri como Grover Underwood, la primera temporada relató la búsqueda del rayo maestro de Zeus y la revelación del oscuro plan del Titán Cronos, dejando al espectador con un final lleno de giros y tensiones que preparan el camino para la siguiente entrega.​

El regreso de los semidioses

La segunda temporada, que adapta fielmente la novela El mar de los monstruos, se estrenará el 10 de diciembre de 2025 en Disney+. El avance promete una escala más grande, secuencias de acción espectaculares y una profundización en el universo de Campamento Mestizo. Los episodios estarán disponibles cada miércoles a las 12:00pm hora Colombia.

Entre las novedades destaca la introducción de Tyson, el cíclope hermanastro de Percy, interpretado por Griffin Gluck, quien añade una nueva capa de emoción y complicidad a la historia. Además, Clarisse La Rue y Luke Castellan pasan a formar parte del reparto regular, lo que anuncia conflictos más oscuros y alianzas inesperadas.​

La trama girará en torno a la amenaza que pesa sobre el límite del Campamento Mestizo y la búsqueda del Vellocino de Oro, el único artefacto capaz de salvarlo. Percy, acompañado de Annabeth, Clarisse y Tyson, deberá navegar el temido Mar de los Monstruos para rescatar a Grover y detener los planes de Luke y Cronos, quienes buscan derrocar al Olimpo. La temporada constará de ocho episodios, con estreno semanal de los dos primeros capítulos el 10 de diciembre, y los restantes a lo largo de las semanas siguientes.​

Además de los nuevos personajes y el desarrollo más profundo de la trama la segunda temporada promete una mayor exploración del mundo mitológico y nuevos desafíos para los protagonistas. La producción ha corregido algunos de los pequeños tropiezos de la primera temporada, apostando por un ritmo más ágil y una narrativa más sólida.