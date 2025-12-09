Suscribirse

Televisión

¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

La nueva entrega tendrá ocho capítulos que se estrenarán cada semana.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Cultura
9 de diciembre de 2025, 10:47 p. m.
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+

La segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está por llegar a Disney+, marcando un nuevo capítulo en la épica aventura de los semidioses modernos. La serie, basada en la exitosa saga literaria de Rick Riordan, conquistó al público desde su estreno en diciembre de 2023, con una trama que mezcla mitología griega, amistad y desafíos sobrenaturales.

Contexto: Disney+ confirma segunda temporada de ‘Percy Jackson y los Dioses del Olimpo’; SEMANA habló con sus creadores
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+

Protagonizada por Walker Scobell como Percy Jackson, Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase y Aryan Simhadri como Grover Underwood, la primera temporada relató la búsqueda del rayo maestro de Zeus y la revelación del oscuro plan del Titán Cronos, dejando al espectador con un final lleno de giros y tensiones que preparan el camino para la siguiente entrega.​

Contexto: ¿Qué películas de Navidad hay en Disney+ en diciembre del 2025?

El regreso de los semidioses

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Tráiler oficial | 10 de diciembre en Disney+

La segunda temporada, que adapta fielmente la novela El mar de los monstruos, se estrenará el 10 de diciembre de 2025 en Disney+. El avance promete una escala más grande, secuencias de acción espectaculares y una profundización en el universo de Campamento Mestizo. Los episodios estarán disponibles cada miércoles a las 12:00pm hora Colombia.

Contexto: Estreno en salas de cine: con ‘Zootopia 2′, Disney continúa su lucha contra los prejuicios
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+

Entre las novedades destaca la introducción de Tyson, el cíclope hermanastro de Percy, interpretado por Griffin Gluck, quien añade una nueva capa de emoción y complicidad a la historia. Además, Clarisse La Rue y Luke Castellan pasan a formar parte del reparto regular, lo que anuncia conflictos más oscuros y alianzas inesperadas.​

Contexto: Mario Hernández y Disney juntos en una colección mágica. Estos son los detalles
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+

La trama girará en torno a la amenaza que pesa sobre el límite del Campamento Mestizo y la búsqueda del Vellocino de Oro, el único artefacto capaz de salvarlo. Percy, acompañado de Annabeth, Clarisse y Tyson, deberá navegar el temido Mar de los Monstruos para rescatar a Grover y detener los planes de Luke y Cronos, quienes buscan derrocar al Olimpo. La temporada constará de ocho episodios, con estreno semanal de los dos primeros capítulos el 10 de diciembre, y los restantes a lo largo de las semanas siguientes.​

Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+
Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Serie Original de Disney+ | Foto: Disney+

Además de los nuevos personajes y el desarrollo más profundo de la trama la segunda temporada promete una mayor exploración del mundo mitológico y nuevos desafíos para los protagonistas. La producción ha corregido algunos de los pequeños tropiezos de la primera temporada, apostando por un ritmo más ágil y una narrativa más sólida.

El estreno mundial de la temporada 2 será un evento global, con el apoyo de Disney+ y la participación de Rick Riordan, quien ha estado muy involucrado en el proceso creativo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las alertas por un alumbrado navideño de más de cinco mil millones de pesos en el departamento del Quindío

2. Magistrada Cristina Lombana denunció “conductas abusivas” de César Reyes en procesos contra Álvaro Uribe y Armando Benedetti

3. MinHacienda tendrá que responder sobre financiación de la reforma a la salud tras hundimiento de la tributaria

4. Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

5. ¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Disney Plusseries onlinedioses

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.