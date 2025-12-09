¿Qué películas de Navidad hay en Disney+ en diciembre del 2025?

La Navidad ya comienza a sentirse y las plataformas de streaming no son la excepción, pues miles de usuarios buscan aprovechar su tiempo libre con contenido especial para esta época.

Con la llegada de diciembre, muchos se preparan para hacer maratones de películas navideñas, retomando clásicos que han marcado a distintas generaciones. Las principales plataformas actualizan sus catálogos para ofrecer producciones ideales para esta temporada festiva.

Lista de películas románticas para ver en Navidad. | Foto: Getty Images

En este panorama, Disney+ destaca con una selección de títulos memorables y variados. Su oferta incluye desde comedias hasta producciones animadas, todas con ese sello particular que ha logrado conectar con el público a lo largo del tiempo y que continúa despertando nostalgia y emoción en estas fechas.

Mi pobre angelito

Esta icónica película de 1990 marcó a toda una generación, mezclando la época de Navidad con humor y comedia. Macaulay Culkin la protagonizó muy pequeño, convirtiéndose en el rostro de esta franquicia, pese a que después se retiró del papel.

La historia relata cómo los conflictos de una familia en Navidad llevan a que los padres dejen a su hijo solo en casa, haciendo que tenga que defenderse de dos ladrones que planeaban robarla.

Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York

Esta es una de las películas más famosas de Navidad, teniendo a Macaulay Culkin como protagonista. Este clásico de 1992 marcó una huella en el cine, dando una historia divertida y nostálgica.

El regalo prometido

Esta cinta, estrenada en 1996, cuenta cómo un padre hace todo lo posible por conseguir el regalo deseado de su hijo. En medio de los días, las cosas se complican y adquirir el juguete será una aventura.

Mickey celebra la Navidad

La cinta animada de Disney se enfoca en tres relatos especiales, protagonizados por Goofy, el pato Donald, Minnie y Mickey. Cada parte tiene una lección, presentada a través de regalos.

El extraño mundo de Jack

Pese a que este relato de Tim Burton se mezcla con Halloween, muestra parte de la magia de la Navidad y el encanto de Santa Claus en el mundo entero.

Una Navidad mágica

El relato de 1985 se basa en un personaje angelical que hace todo lo posible por ayudar a una familia que está en riesgo de perder su hogar en plena Navidad.

Buena suerte, Charlie: ¡Es Navidad!