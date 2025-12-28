Estados Unidos

Ni Disney ni el cine: el nuevo negocio millonario del entretenimiento fuera del hogar en Estados Unidos

Ante el estancamiento de las atracciones tradicionales y el deseo de experiencias inmersivas, empresas y desarrolladores apuestan por formatos más accesibles, flexibles y emocionalmente envolventes para atraer a públicos que buscan salir de casa sin pagar precios de megaparques.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de diciembre de 2025, 12:25 a. m.
Así crece en Estados Unidos el negocio del entretenimiento premium fuera del hogar
Así crece en Estados Unidos el negocio del entretenimiento premium fuera del hogar Foto: Captura de pantalla Instagram @area15official

La industria del entretenimiento presencial, conocida como out-of-home entertainment, vive un punto de inflexión.

Más allá de los gigantescos parques temáticos que dominan destinos como Orlando o Anaheim, un segmento intermedio de experiencias de alta calidad, a menor escala, pero con un potente impacto, está ganando atención entre consumidores y desarrolladores.

El auge de experiencias inmersivas: ¿qué está impulsando este mercado medio?

Las nuevas propuestas de entretenimiento fuera del hogar se caracterizan por ofrecer experiencias inmersivas, tematizadas y basadas en narrativas, donde el visitante deja de ser un simple espectador para convertirse en parte activa de la vivencia.

Este mercado medio de alta gama ha surgido en respuesta tanto a cambios en el comportamiento de los públicos como a la necesidad de las empresas de diversificar sus fuentes de ingresos, como lo registra The Wall Street Journal.

Esta tendencia se alimenta de varias fuerzas convergentes: por un lado, los consumidores pospandemia muestran una predilección por experiencias reales, compartidas y personalizadas.

Por otra parte, las tecnologías emergentes, desde realidad aumentada hasta mapeo de proyección y audio espacial, han ampliado las posibilidades creativas más allá de los límites de los formatos tradicionales.

Este segmento apunta específicamente a un público que busca algo más emocionante que una salida convencional, como minigolf o cine, pero sin la inversión de tiempo y dinero que exige una visita a resorts tan grandes como Walt Disney World o Universal Studios.

Las experiencias de mercado medio se diseñan para que una familia o grupo de amigos pueda disfrutar de varias horas de entretenimiento completo por unos cientos de dólares, en lugar de miles y días completos de viaje.

El desafío de equilibrar innovación, costo y valor emocional

Convertir esta visión en una industria sostenible no está exento de retos.

A diferencia de las producciones completamente digitalizadas o los grandes parques, las experiencias de mercado medio implican costos operativos elevados, innovación constante y un delicado balance entre tensión narrativa, tecnología y valor emocional.

Muchas de estas propuestas involucran elementos multisensoriales, interactivos y adaptativos, donde la historia, el ambiente y la participación del visitante se entrelazan para crear recuerdos y conexiones profundas.

Este enfoque exige que los diseñadores y operadores piensen en términos de historia como espacio y no solo qué ve el visitante, sino cómo lo siente y cómo interactúa con cada elemento del entorno.

Sin embargo, este tipo de experiencias también representa un riesgo financiero para los operadores menores, dado que la infraestructura tecnológica puede ser costosa y requiere actualizaciones periódicas para mantener el interés.

Aun así, la demanda de experiencias memorables y diferenciadas se mantiene fuerte, y los desarrolladores están encontrando formas creativas de equilibrar costos y retorno, como se indica en Market Growth Reports.

Estados Unidos aumenta el costo de entrada a los parques más visitados del país: esta es la nueva tarifa que debe asumir

En resumen, el entretenimiento fuera del hogar está evolucionando hacia un mercado medio que combina inmersión, personalización y accesibilidad económica, un nicho que podría redefinir nuestras formas de socialización, ocio y turismo en los próximos años.

Si este segmento logra consolidarse, no solo complementará a los grandes parques temáticos, sino que podría establecer nuevos estándares para lo que entendemos por entretenimiento experiencial

