Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una nueva tarifa que tendrán que asumir los visitantes a los parques nacionales más representativos del país. Sin embargo, algunas personas estarán exentas de hacer el pago por la entrada.

De acuerdo con un anuncio del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el pasado martes, 25 de noviembre, los visitantes a ciertos parques tendrán que pagar 100 dólares, cuando antes un par de parques tenían la entrada totalmente gratis.

La medida hace parte de una iniciativa llamada “entrada estadounidense primero”, que prioriza las visitas de los ciudadanos norteamericanos sobre los extranjeros, quienes deben asumir una tarifa adicional, mucho mayor a la que tendrán que pagar los nativos de Estados Unidos.

Son 11 parques los que tendrán el aumento. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, son once parques alrededor del país los que tendrán este costo, entre ellos el Gran Cañón, en el estado de Arizona; Yellowstone, en Wyoming; Yosemite, California; Everglades, en Florida y las Montañas Rocosas, en el estado de Colorado, según los detalles del Departamento del Interior de Estados Unidos.

El costo de entrada será a partir del 1 de enero del 2026.

La decisión fue tomada en medio de las consecuencias que dejó el reciente cierre de gobierno, debido a que los parques enfrentan una escasez de personal, importantes recortes al presupuesto y afectaciones en los ingresos económicos para sostener los lugares.

Así las cosas, para los parques afectados, los extranjeros deben pagar 250 dólares de entrega, mientras que los estadounidenses asumen 80 dólares por cada persona.

Los tickets serán más costosos por los extranjeros, que pagarán 250 dólares. | Foto: Adobe Stock

La medida garantiza que los ciudadanos del país norteamericano “sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyen con su parte justa al mantenimiento y la mejora de nuestros parques para las generaciones futuras”, según el secretario del Interior, Doug Burgum, que comentó en X.

Lista de los parques nacionales de Estados Unidos que aumentan su tarifa de entrada a partir del 2026:

Parque Nacional de Acadia

Parque Nacional del Cañón Bryce

Parque Nacional de los Everglades

Parque Nacional de los Glaciares

Parque Nacional del Gran Cañón

Parque Nacional del Gran Teton

Parque Nacional de las Montañas Rocosas

Parques Nacionales de Sequoia y Kings Canyon

Parque Nacional de Yellowstone

Parques Nacionales de Yosemite

Parque Nacional de Zion

La medida responde a afectaciones por el cierre del gobierno del pasado octubre de 2025. | Foto: Adobe Stock

El costo de entrada aplica para todos los días que el parque esté abierto, según corresponda el horario de cada uno. Sin embargo, la administración de los Parques Naciones anunció que habrá días donde las personas podrán ingresar gratis. Esos corresponden a los días festivos en el país, como: