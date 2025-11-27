Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos aumenta el costo de entrada a los parques más visitados del país: esta es la nueva tarifa que debe asumir

La medida fue implementada para priorizar las visitas de los nativos estadounidenses.

Redacción Mundo
28 de noviembre de 2025, 12:54 a. m.
Los extranjeros pagarán más que los ciudadanos estadounidenses. | Foto: andresr/Getty Images - Olena Malik/Getty Images

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una nueva tarifa que tendrán que asumir los visitantes a los parques nacionales más representativos del país. Sin embargo, algunas personas estarán exentas de hacer el pago por la entrada.

De acuerdo con un anuncio del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el pasado martes, 25 de noviembre, los visitantes a ciertos parques tendrán que pagar 100 dólares, cuando antes un par de parques tenían la entrada totalmente gratis.

La medida hace parte de una iniciativa llamada “entrada estadounidense primero”, que prioriza las visitas de los ciudadanos norteamericanos sobre los extranjeros, quienes deben asumir una tarifa adicional, mucho mayor a la que tendrán que pagar los nativos de Estados Unidos.

Son 11 parques los que tendrán el aumento. | Foto: Getty Images

Hasta el momento, son once parques alrededor del país los que tendrán este costo, entre ellos el Gran Cañón, en el estado de Arizona; Yellowstone, en Wyoming; Yosemite, California; Everglades, en Florida y las Montañas Rocosas, en el estado de Colorado, según los detalles del Departamento del Interior de Estados Unidos.

El costo de entrada será a partir del 1 de enero del 2026.

La decisión fue tomada en medio de las consecuencias que dejó el reciente cierre de gobierno, debido a que los parques enfrentan una escasez de personal, importantes recortes al presupuesto y afectaciones en los ingresos económicos para sostener los lugares.

Así las cosas, para los parques afectados, los extranjeros deben pagar 250 dólares de entrega, mientras que los estadounidenses asumen 80 dólares por cada persona.

Los tickets serán más costosos por los extranjeros, que pagarán 250 dólares. | Foto: Adobe Stock

La medida garantiza que los ciudadanos del país norteamericano “sigan disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyen con su parte justa al mantenimiento y la mejora de nuestros parques para las generaciones futuras”, según el secretario del Interior, Doug Burgum, que comentó en X.

Lista de los parques nacionales de Estados Unidos que aumentan su tarifa de entrada a partir del 2026:

  • Parque Nacional de Acadia
  • Parque Nacional del Cañón Bryce
  • Parque Nacional de los Everglades
  • Parque Nacional de los Glaciares
  • Parque Nacional del Gran Cañón
  • Parque Nacional del Gran Teton
  • Parque Nacional de las Montañas Rocosas
  • Parques Nacionales de Sequoia y Kings Canyon
  • Parque Nacional de Yellowstone
  • Parques Nacionales de Yosemite
  • Parque Nacional de Zion
Economia
La medida responde a afectaciones por el cierre del gobierno del pasado octubre de 2025. | Foto: Adobe Stock

El costo de entrada aplica para todos los días que el parque esté abierto, según corresponda el horario de cada uno. Sin embargo, la administración de los Parques Naciones anunció que habrá días donde las personas podrán ingresar gratis. Esos corresponden a los días festivos en el país, como:

  • Día de los Presidentes (16 de febrero)
  • Día de los Caídos (25 de mayo)
  • Día de la Bandera (14 de junio)
  • Fin de semana del Día de la Independencia (del 3 al 5 de julio)
  • El 110.º aniversario del Servicio de Parques Nacionales (25 de agosto)
  • Día de la Constitución (17 de septiembre)
  • Cumpleaños de Theodore Roosevelt (27 de octubre)
  • Día de los Veteranos (11 de noviembre)

