Cuando visitaba la tumba de su bebé: capturan a joven padre acusado de asesinarlo a golpes porque no soportaba su llanto

Este martes, 17 de febrero, las autoridades de Medellín dieron a conocer un doloroso caso de un niño de nueve meses que murió producto de golpes en el cráneo cuando estaba bajo el cuidado de su papá.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el domingo 9 de noviembre de 2025 cuando, según la Fiscalía, el papá del pequeño lo recogió en un inmueble y lo trasladó a su vivienda en el barrio Juan XXIII, en la comuna 13 de Medellín.

Posteriormente, el papá, identificado como Sergio Alberto Correa, arribó a la Unidad Intermedia de San Javier, en esa zona de la ciudad, para que le prestaran auxilio a su bebé porque, según dijo, había sufrido los golpes producto de una caída.

El bebé fue atendido, pero después de 30 días de agonía, el 9 de diciembre, murió.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que el niño no murió por una caída.

“Después de que Medicina Legal evalúa el caso, estableció que el trauma fue causado con un elemento contundente, su impacto de alta energía y velocidad evidencia que no fue una caída, no fue un accidente, sino que a este niño lo asesinó su propio padre”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Con esta información las autoridades judiciales buscaron que un juez emitiera una orden de captura, y lo lograron. Ahora, el problema era ubicarlo para poder capturarlo.

Y el momento llegó. Justo cuando los demás familiares del bebé se reunían en el cementerio Jardines Montesacro, donde está sepultado, para recordar que estaría cumpliendo un año de nacimiento, el papá llegó.

Lo que no sabía, es que la Fiscalía le seguía los pasos y ahí, con apoyo de la Policía de Itagüí, lo detuvieron.

“Justo cuando visitaba la tumba de su hijo, porque cumplía un año de nacido, el papá lo visitaba en el cementerio, ahí la Policía logra capturar a esta persona. Esto no le devuelve la vida al niño, pero sí se hace justicia, es un caso muy triste y doloroso”, agregó el alcalde.

Una vez en manos de las autoridades, el papá fue presentado ante un juez de control de garantías, donde una fiscal de la Unidad de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de homicidio agravado.

El joven padre no aceptó el cargo imputado, pero fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.