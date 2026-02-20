El pueblo antioqueño reconocido por su producción de papa, un destino con potencial para el ecoturismo a más de una hora de Medellín

Los 125 municipios del departamento de Antioquia están integrados en nueve subregiones. Una de ellas es la oriente, la segunda más poblada e importante en materia económica de esta zona del país después del Valle de Aburrá.

Entre sus municipios se encuentra La Unión, ubicado a 61 kilómetros de Medellín, una hora y 30 minutos de trayecto en vehículo.

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como el mayor productor de papa del departamento y por su potencial para el ecoturismo.

“Los paisajes que se encuentran en esta zona son imágenes difíciles de olvidar. Su topografía es ideal para la práctica de deportes de aventura”, señala.

De acuerdo por el portal Corregimientos Antioquia, sobre La Unión se afirma que es la localidad con mayor cantidad de tractores en Sudamérica, “dado que para cultivar la papa los campesinos utilizan esta herramienta para realizar sus labores”.

Historia

La Gobernación señala que, en 1778, en el territorio donde se ubica La Unión fue levantado un caserío que fue nombrado como Vallejuelo.

Un siglo más tarde, en 1877, el gobierno de Antioquia creó el distrito de La Unión que fue compuesto por fracciones de terrenos de las localidades de La Ceja y El Carmen de Viboral.

La Union, Antioquia. Foto: Luis Echeverri Urrea - stock.adobe.com

“Posteriormente, sería despojado de esta categoría, pero, en 1886, comenzó a crearse una corriente de opinión de los habitantes y de varios personajes influyentes de las zonas circundantes a favor de la existencia del distrito especialmente por ser parte del camino más corto para dirigirse a los departamentos de Tolima y Cundinamarca”, indicó la entidad.

En 1911, fue creado nuevamente La Unión sobre una inmensa mina de caolín, “material que actualmente es explotado en la localidad por parte de algunas empresas, las cuales son generadoras de empleo para los pobladores en las cerca de 10 minas existentes”.

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca entre sus atractivos turísticos al corregimiento de Mesopotamia.

“Allí podrá visitar monumentos como la Auxiliadora del Río o la Inmaculada del Bosque e incluso su propia casa de la cultura. Uno de los grandes atractivos de La Unión, en general, es el turismo de fincas, así que podrá descubrir varias en Mesopotamia y conocer su arquitectura”, señala el portal.

Otro sitio de interés es la capilla del Santo Sepulcro, el primer templo religioso del municipio.

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

“Pese a no ser ya la iglesia principal de La Unión, todavía se conserva en perfecto estado y es utilizado en todo tipo de ceremonias; sin embargo, su uso más icónico y del cual deriva su nombre es el santo sepulcro en Semana Santa”, subraya Antioquia Travel.

Un atractivo adicional de La Unión es la red de cementerios. “Empieza en el parque de la Unión con el Cementerio El Cristo, que pertenece a la parroquia Las Mercedes y cuenta con multitud de osarios y zonas verdes. Pasa luego por la estatua del Ángel del Silencio a la entrada del Cementerio Urbano para terminar en el Cementerio Católico de Mesopotamia”, agrega el portal.