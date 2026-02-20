Turismo

El pueblo antioqueño reconocido por su producción de papa, un destino con potencial para el ecoturismo a más de una hora de Medellín

Está ubicado a 61 kilómetros de la capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:53 p. m.
Panorámica de La Unión, Antioquia
Panorámica de La Unión, Antioquia Foto: Captura de pantalla YouTube / Turismo Súper TV

Los 125 municipios del departamento de Antioquia están integrados en nueve subregiones. Una de ellas es la oriente, la segunda más poblada e importante en materia económica de esta zona del país después del Valle de Aburrá.

Entre sus municipios se encuentra La Unión, ubicado a 61 kilómetros de Medellín, una hora y 30 minutos de trayecto en vehículo.

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

El portal de turismo Antioquia Travel destaca a esta población como el mayor productor de papa del departamento y por su potencial para el ecoturismo.

“Los paisajes que se encuentran en esta zona son imágenes difíciles de olvidar. Su topografía es ideal para la práctica de deportes de aventura”, señala.

Turismo

Los encantos del ‘balcón florido’ del Eje Cafetero, un pequeño paraíso de lindos paisajes que cada vez más turistas quieren visitar

Turismo

A menos de una hora de Bogotá: El encantador pueblo de Cundinamarca que tiene un sitio ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

Así es la ‘capital mundial del maíz’, un destino con más de 480 años de historia para visitar en Santander

Turismo

Turista estadounidense se sorprendió con los centros comerciales de Colombia: “Nunca había visto un piso entero dedicado a eso”

Turismo

Ubicado a orillas del río Magdalena: así es el pueblo boyacense que en el pasado se llamó Puerto Reyes, ideal para la aventura

Turismo

Cinco pueblos del Tolima de clima cálido para visitar durante unas vacaciones cortas

Turismo

Dos parques acuáticos ideales para compartir en familia en Antioquia; quedan a pocos kilómetros de Medellín

Turismo

Así es el pueblo más caliente de Caldas, una joya turística ideal para el ecoturismo y la pesca

Turismo

El municipio colombiano que lleva su nombre en honor a un sacerdote y un teniente del ejército, perfecto para el ecoturismo

Turismo

Así es uno de los pueblos del Tolima con mayor altitud, un ‘paraíso natural’ con múltiples lagunas y gran variedad de especies

De acuerdo por el portal Corregimientos Antioquia, sobre La Unión se afirma que es la localidad con mayor cantidad de tractores en Sudamérica, “dado que para cultivar la papa los campesinos utilizan esta herramienta para realizar sus labores”.

Historia

La Gobernación señala que, en 1778, en el territorio donde se ubica La Unión fue levantado un caserío que fue nombrado como Vallejuelo.

Un siglo más tarde, en 1877, el gobierno de Antioquia creó el distrito de La Unión que fue compuesto por fracciones de terrenos de las localidades de La Ceja y El Carmen de Viboral.

La Union, Antioquia - Colombia.
La Union, Antioquia. Foto: Luis Echeverri Urrea - stock.adobe.com

“Posteriormente, sería despojado de esta categoría, pero, en 1886, comenzó a crearse una corriente de opinión de los habitantes y de varios personajes influyentes de las zonas circundantes a favor de la existencia del distrito especialmente por ser parte del camino más corto para dirigirse a los departamentos de Tolima y Cundinamarca”, indicó la entidad.

En 1911, fue creado nuevamente La Unión sobre una inmensa mina de caolín, “material que actualmente es explotado en la localidad por parte de algunas empresas, las cuales son generadoras de empleo para los pobladores en las cerca de 10 minas existentes”.

Sitios de interés

Antioquia Travel destaca entre sus atractivos turísticos al corregimiento de Mesopotamia.

“Allí podrá visitar monumentos como la Auxiliadora del Río o la Inmaculada del Bosque e incluso su propia casa de la cultura. Uno de los grandes atractivos de La Unión, en general, es el turismo de fincas, así que podrá descubrir varias en Mesopotamia y conocer su arquitectura”, señala el portal.

Otro sitio de interés es la capilla del Santo Sepulcro, el primer templo religioso del municipio.

El municipio antioqueño con más de 60 cascadas, un paraíso natural para no perderse a tres horas de Medellín

“Pese a no ser ya la iglesia principal de La Unión, todavía se conserva en perfecto estado y es utilizado en todo tipo de ceremonias; sin embargo, su uso más icónico y del cual deriva su nombre es el santo sepulcro en Semana Santa”, subraya Antioquia Travel.

Un atractivo adicional de La Unión es la red de cementerios. “Empieza en el parque de la Unión con el Cementerio El Cristo, que pertenece a la parroquia Las Mercedes y cuenta con multitud de osarios y zonas verdes. Pasa luego por la estatua del Ángel del Silencio a la entrada del Cementerio Urbano para terminar en el Cementerio Católico de Mesopotamia”, agrega el portal.

Más de Turismo

Balboa, Risaralda

Los encantos del ‘balcón florido’ del Eje Cafetero, un pequeño paraíso de lindos paisajes que cada vez más turistas quieren visitar

Vista aérea de Cota - Cundinamarca

A menos de una hora de Bogotá: El encantador pueblo de Cundinamarca que tiene un sitio ideal para el ecoturismo y la aventura

Ocurrió en la vereda Llano de San Juan de Chipatá, Santander.

Así es la ‘capital mundial del maíz’, un destino con más de 480 años de historia para visitar en Santander

a

Turista estadounidense se sorprendió con los centros comerciales de Colombia: “Nunca había visto un piso entero dedicado a eso”

Puerto Boyacá

Ubicado a orillas del río Magdalena: así es el pueblo boyacense que en el pasado se llamó Puerto Reyes, ideal para la aventura

Municipios del Tolima

Cinco pueblos del Tolima de clima cálido para visitar durante unas vacaciones cortas

Parques acuáticos de Antioquia

Dos parques acuáticos ideales para compartir en familia en Antioquia; quedan a pocos kilómetros de Medellín

La Dorada

Así es el pueblo más caliente de Caldas, una joya turística ideal para el ecoturismo y la pesca

Paicol, Huila

El paraíso huilense que enamora con su oferta natural y gastronómica entre montañas, un destino imperdible para explorar

Noticias Destacadas