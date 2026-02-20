Los encantos del pueblo antioqueño, con nombre bíblico, considerado un mirador imperdible de majestuosos picos y valles

Ubicado en la subregión suroeste del departamento de Antioquia, se levanta un bello destino con nombre bíblico, reconocido por la comunidad como un mirador natural imperdible de majestuosos picos y valles.

Este lugar que cautiva con sus paisajes y clima cálido, con una temperatura promedio de 21 grados centígrados, es el municipio de Betulia, ubicado a 118 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de menos de cuatro horas.

¿Qué recuerdos prefieren los viajeros? Estudio revela cuáles serán los souvenirs en tendencia este año en Colombia

Aunque fue fundado en 1848 con el nombre de San Mateo, en 1872 adoptó oficialmente el nombre con el que hoy es reconocido. Sus fundadores, Juan Bautista, Manuel María y José María Mesa Ruiz, eligieron un punto central —a cierta distancia de las tres fuentes hídricas del territorio— para trazar el corazón del poblado.

A partir de ese núcleo comenzó a tomar forma la trama urbana que hoy conserva su encanto tradicional, con construcciones emblemáticas como la iglesia principal, que se levanta como referente arquitectónico y punto de encuentro para propios y visitantes, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

En aquella época (1884), el parque principal del municipio era un terreno de “mangas” o pastos, en el cual predominaban grandes árboles. Sin embargo, tras su fundación, este espacio fue dotado con bancas para posibilitar el descanso y la recreación de los ciudadanos.

Betulia es uno de los municipios del Suroeste de Antioquia. Foto: Getty Images

Durante años, además, fue escenario del intercambio campesino: hasta allí llegaban los habitantes de las veredas con canastos cargados de productos frescos para ofrecerlos a los pobladores, convirtiéndose en una de las primeras plazas de mercado del pueblo.

De acuerdo con la entidad, las primeras casas de esta población fueron construidas en la Calle Nariño, la principal vía del distrito, actualmente la cabecera municipal. Está compuesto por tres corregimientos: Altamira, Cangrejo y Luciano Restrepo, además de 42 veredas.

Por otro lado, destaca que tiene tres principales fuentes hídricas, las cuales son: la quebrada Buenavista, que recorre todo el casco urbano; la quebrada Quebradona que tiene como afluente la quebrada Buenavista; y por último la quebrada San Mateo, que desemboca en el río Cauca.

Turismo en Colombia: estas fueron las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

Debido a estas bondades, explorar este encantador pueblo de Antioquia resulta ser una de las experiencias más llamativas para los turistas, especialmente para los amantes de la historia, la cultura y la naturaleza. Quienes buscan escenarios para descansar, por ejemplo, Betulia ofrece sitios de interés como el Charco de Purco, situado en la vereda El Purco.

Este hermoso charco rodeado de vegetación y zonas verdes invita a los visitantes del pueblo a detenerse, contemplar el paisaje, realizar senderismo, darse un baño y compartir con familia y amigos.