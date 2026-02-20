El pueblo de Antioquia que esconde unas misteriosas cuevas, atractivos que invitan a vivir una caminata ecológica única

A menos de una hora de Medellín, en el municipio de Envigado, los amantes de la naturaleza y las nuevas aventuras pueden vivir una experiencia única en unas misteriosas cuevas que esconde este destino.

Este atractivo natural es conocido como las Cuevas del Higuerón, un lugar que invita a vivir una caminata ecológica inolvidable entre exuberante vegetación y cascadas de ensueño que hacen mucho más divertido el recorrido.

Para animarse a descubrir esos tesoros escondidos, de acuerdo con El Colombiano, no es necesario ser un montañista experto ni madrugar demasiado, por lo que podría ser un plan perfecto para compartir en familia o con amigos un fin de semana.

Lo mejor de todo es que, mientras se realiza el trayecto, se reviven esas rutas indígenas y luego coloniales que, después de siglos, se han convertido en senderos que adornan las montañas de Envigado y ofrecen aventuras inigualables a sus visitantes.

Para poder llegar a estas cuevas, según explica la misma fuente, lo primero que se debe hacer es tomar un bus con ruta directa hacia el sector de El Salado. El trayecto dura aproximadamente unos 40 minutos.

Sin embargo, también es posible iniciar la caminata desde el parque principal del municipio o en transporte público, dependiendo las necesidades o preferencias de cada viajero.

Un dato importante para destacar sobre este recorrido es que es posible hacerlo en compañía de ese amigo de cuatro patas que, incluso, podría divertirse aún más que su amo durante la aventura.

A lo largo del trayecto, los visitantes se adentran en un bosque de pinos que se cierra poco a poco hasta que aparecen los afluentes que alimentan la quebrada Ayurá. En este punto, el sonido del agua se convierte en un elemento central durante la caminata.

Tras varios minutos de caminata, se alcanza el antiguo camino real que conduce a las Cuevas del Higuerón, senderos que, mucho antes de consolidarse como rutas ecológicas, sirvieron de conexión entre veredas y facilitaron el intercambio y la movilidad de pueblos indígenas y, posteriormente, de colonizadores.

Es así como estas formaciones naturales invitan a la exploración, y a visitar las cascadas Las Golondrinas y La Escondida, que ofrecen un espacio relajante entre aguas cristalinas y bosque nativo digno de admirar, destaca Comfenalco Antioquia.

Asimismo, detalla que durante el camino se observan bosques de pino patula y ciprés, antiguos muros de piedra y una muestra abundante de fauna y flora endémica, que reflejan la riqueza natural de Envigado.