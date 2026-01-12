Gente

El secreto de la eterna juventud de Jennifer Aniston: Así es el entrenamiento y el suplemento que potencian su figura

Descubra la rutina y la sorprendente bebida que la actriz utiliza a sus 56 años para mantener una figura tonificada y saludable.

Valentina Rueda Rodríguez

12 de enero de 2026, 11:55 a. m.
A sus 56 años, Jennifer Aniston revela su secreto para tener una figura de infarto.
A sus 56 años, Jennifer Aniston revela su secreto para tener una figura de infarto.

A sus 56 años, Jennifer Aniston sigue siendo el máximo referente de bienestar en Hollywood. La icónica estrella de Friends no solo desafía el paso del tiempo, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos físicos, gracias a una combinación de tecnología deportiva de bajo impacto y una nutrición de vanguardia que ha dejado a sus seguidores sin palabras.

Pvolve: el método detrás de su tonificación muscular

Jennifer Aniston no es solo una entusiasta del ejercicio; es una mujer de ciencia aplicada al cuerpo. La actriz ha protagonizado recientemente una campaña para Pvolve, un método de entrenamiento basado en la resistencia y el bajo impacto del cual es embajadora desde hace tres años. Para Aniston, este sistema ha sido un antes y un después en su vida.

“Transformó mi cuerpo más que ninguna otra rutina”, ha declarado la actriz, destacando que la clave no está en el agotamiento extremo, sino en la definición muscular y la fortaleza funcional.

La disciplina de Aniston se aleja de los entrenamientos agresivos que suelen lesionar las articulaciones. En su lugar, utiliza bandas de resistencia y movimientos biomecánicos que esculpen su figura sin someterla a un estrés innecesario, demostrando que a los 56 años la inteligencia deportiva supera a la fuerza bruta.

El “secreto” en ayunas: Calostro y limón

Sin embargo, el ejercicio es solo la mitad de la ecuación. Aniston reveló el componente “mágico” de su rutina matutina para garantizar un good healthy day. Antes de cualquier alimento sólido, la actriz prepara una mezcla que ha generado curiosidad en el mundo de la nutrición.

“Bebo calostro ARMRA a primera hora de la mañana, con agua a temperatura ambiente y un limón entero exprimido”, confesó la intérprete de Rachel Green. Esta elección no es casual; según la actriz, esta bebida es el motor que potencia su rendimiento en cada sesión de entrenamiento.

¿Qué es el calostro y por qué lo consume la actriz?

Para muchos, el término puede resultar inusual. El calostro es la primera leche producida por los mamíferos inmediatamente después del parto. Se trata de un “superalimento” biológico cargado de:

  • Anticuerpos y nutrientes: Fortalecen el sistema inmunológico de manera natural.
  • Factores de crecimiento: Clave para la regeneración de tejidos y la recuperación muscular tras el ejercicio.
  • Salud intestinal: Mejora la absorción de nutrientes, lo que se traduce en mayor energía diaria.

Un ícono de bienestar con influencia global

Jennifer Aniston ha logrado lo que pocas figuras públicas consiguen: mantenerse relevante no solo por su talento actoral, sino por su estilo de vida aspiracional pero disciplinado. Desde sus inicios en los años 90, donde el “corte de pelo Rachel” dominó las peluquerías, hasta hoy, donde sus consejos de salud se vuelven virales en minutos, Aniston ha sido una embajadora de la salud integral.

Su conexión con el público radica en la honestidad sobre su proceso. No oculta que su figura es resultado de una disciplina inquebrantable y de estar a la vanguardia en suplementación. Al integrar elementos como el calostro y el método Pvolve, Aniston envía un mensaje claro: el autocuidado evoluciona con la edad, y la clave para llegar a los 50 con vitalidad reside en escuchar al cuerpo y proporcionarle las herramientas adecuadas para su recuperación.

