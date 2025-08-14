Aunque según el calendario lunar todos los meses del año tienen unos días específicos que se asocian con el corte de cabello, principalmente por la influencia que puede tener este astro en su crecimiento, el mes de agosto resulta ser uno de los más recomendados para hacer cambios de look o, por lo menos, cortarse las puntas y realzar su brillo

Esto se debe, de acuerdo con la revista Mujer, a los daños causados en verano, una época en la que muchas personas suelen viajar y disfrutar los beneficios del sol que, dependiendo el tiempo de exposición y la manera en que se realice, puede ser perjudicial para la salud del cabello.

Debido a esto, el corte de pelo en agosto va más allá de una tendencia o un capricho para convertirse en una necesidad para restaurarlo, ayudarle a que luzca más fuerte y sano.

Durante esta temporada del año, además del sol, el contacto del cabello con el cloro de la piscina y la sal del mar, puede influir significativamente en la resequedad de las puntas, contribuyendo también a que se abran y pierdan vitalidad.

Cortar el pelo es una de las formas más eficaces para mantenerlo sano. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El cambio de look se recomienda hacer antes o después del verano, ya que un corte estratégico puede ser clave en las vacaciones para sobrellevar el calor.

En este contexto, entre los beneficios más destacados de cortar el pelo en agosto se destacan:

La posibilidad de repararlo y fortalecerlo

Después de meses expuestos al sol, cloro y sal del mar, el cabello suele estar seco, con puntas abiertas y debilitado. Por eso, cortar las partes dañadas en agosto ayuda a evitar que el daño se extienda, favoreciendo un cabello más saludable, fuerte y revitalizado.

Además, para potenciar la eficacia del corte, se aconseja apoyar con tratamientos capilares, preferiblemente naturales.

Estimular un crecimiento saludable

Según creencias basadas en el calendario lunar, ciertos días de agosto favorecen que el cabello crezca más fuerte y con mejor textura al cortarse en esos momentos, señala el portal CuerpoMente.

Por ejemplo, los llamados “días raíz” en los que se fortalece el pelo desde la base favorecen que crezca lento pero fuerte y revitalizado.

Mujer joven en la peluquería | Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros “días hoja” ayudan a que crezca más rápido. Aunque su efecto no está científicamente comprobado, mucha gente sigue estas recomendaciones y hasta afirman que funcionan.

Adaptarse al clima y facilitar el mantenimiento

En agosto, que sigue siendo verano en muchas regiones, un corte ayuda a manejar mejor el calor, haciéndolo más fresco y cómodo.

Adicionalmente, resulta perfecto para facilitar el peinado y el cuidado diario sin complicaciones.