Según la psicología, esto significa que una persona adulta sueñe que tiene un examen académico

Redacción Cómo
16 de agosto de 2025, 1:09 a. m.
Los sueños sobre exámenes están vinculados a un cambio inminente, que puede significar el final de una etapa o de una situación.

Aunque no parezca, los sueños son experiencias importantes para la vida de las personas, y algunos pueden desvelar ciertas características de la personalidad o preocupaciones latentes. Uno de los sueños más comunes en las personas adultas son con exámenes de la escuela, esto generó cierta curiosidad en expertos en psicología, quienes realizaron un análisis para determinar que una persona tenga esta clase de sueños.

Primero se tiene que recordar que los diferentes sueños que las personas llegan a tener a lo largo de su vida generalmente responden a acciones de la vida diaria combinadas con sensaciones inconscientes. Como ya se mencionó anteriormente, uno de los sueños más comunes es tener que afrontar un examen, como sucedía en la escuela o en la Universidad, aun cuando la persona superó hace varios años esta etapa de su vida.

De acuerdo a la información compartida por el sitio web estadounidense, especializado en el análisis de sueños, Sleep Foundation, con sede en la ciudad de Washington D.C, los sueños sobre exámenes en general implican que la persona llega tarde o no se percata de que tiene una prueba hasta que llega a la escuela sin haber estudiado, por lo que representa una ansiedad subyacente por llegar tarde o no estar preparado para esta prueba.

Por su parte, la Dra. Judy Willis, neuróloga certificada, señaló en un artículo publicado en el medio Psychology Today, que la mayoría de los sueños sobre exámenes en la escuela o universidad no comienzan hasta la secundaria, así como muchas personas sueñan con el problema de no poder encontrar la sala de examen o con la necesidad de ir al baño.

Otros significados de soñar con un examen en la escuela o universidad.

Aparte de esas dos explicaciones mencionadas, la neuróloga Willis señaló que estos tipos de sueños pueden reflejar un sentido de responsabilidad, deber o elección en el que la persona duda sobre sus pasos a seguir.

Por último, la especialista indicó que los sueños sobre exámenes están vinculados a un cambio inminente, que puede significar el final de una etapa o de una situación, también puede significar la falta de confianza en el porvenir.

