Top de los 5 perfumes para mujer más vendidos en Estados Unidos: fragancias irresistibles que enamoran

Estas son las fragancias que conquistan a miles de consumidoras, que se han convertido en auténticas joyas por su aroma inolvidable.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 4:17 p. m.
Las fragancias más exquisitas y preferidas por los norteamericanos
Las fragancias más exquisitas y preferidas por los norteamericanos | Foto: Getty Images

El mundo de la perfumería está lleno de opciones, sin embargo, siempre habrá algunas que se destacan por sus exquisitas fragancias, convirtiéndose en las preferidas de las mujeres norteamericanas.

Los perfumes de mujer más vendidos en EE. UU.

En Estados Unidos, las tendencias cambian rápido, pero ciertos perfumes para mujer se han ganado un lugar especial, y quienes los utilizan, difícilmente, dejarán de hacerlo.

La esencia, la reputación de la marca y la duración de sus fragancias, los han convertido en parte del estilo de las mujeres norteamericanas. Entre las marcas que más se compran en Estados Unidos, se encuentran las siguientes:

Green Tea

Es uno de los perfumes estrella de la marca Elizabeth Arden. Combina frescura, ligereza y versatilidad a un precio asequible.

Su aroma se caracteriza por transmitir una sensación de energía y bienestar, que lo hace perfecto para el uso diario. Además, la marca Elizabeth Arden es una de las más reconocidas, de manera que transmite confianza y calidad.

La presentación de 50 ml está alrededor de USD $40, mientras que la de 100 ml puede costar USD $51.

‘Libre’

Libre, de Yves Saint Laurent, se ha convertido en una fragancia imprescindible para muchas mujeres al combinar elegancia y sensualidad

Mezcla la frescura de la lavanda francesa con la calidez de la flor de azahar y la vainilla, dando un toque sofisticado y moderno. Se encuentra en dos presentaciones: la de 90 ml, que tiene un valor de USD $180, y la de 150 ml, que puede costar USD $225.

‘J’Adore’

Esta fragancia tiene un buquet floral equilibrado, lo que evoca el aroma de la flor ideal. Su composición incluye un acorde de ylang-ylang solar y rosa damascena, complementado por un dúo de jazmín grandiflorum y jazmín sambac.

Usar este perfume significa llevar una fragancia que transmite lujo, feminidad y sofisticación. Además, el diseño de su frasco inspirado en las joyas de la antigua Grecia, le añade un toque de glamur a cualquier colección de perfumes.

Su precio varía de acuerdo al tamaño de la presentación que prefiera adquirir:

  • 50 ml: USD $149
  • 100 ml: USD $180
  • 150 ml: USD $225

‘Yes I Am’

El Yes I Am Eau de Parfum de Cacharel se ha convertido en una opción favorita para mujeres que buscan un aroma moderno, dulce y con mucha personalidad.

Tiene un aroma único que combina notas frutales de frambuesa y mandarina con un corazón floral, y un toque cremoso de leche y cardamomo, logrando un perfume gourmand que es dulce pero sofisticado.

Lo puede adquirir en las siguientes presentaciones:

  • 30 ml: USD $58,58
  • 50 ml: USD $101,53
  • 75 ml: USD $119,28

Por otro lado, cuenta con un frasco en forma de labial que ha sido relacionado con empoderamiento femenino y femineidad.

‘Olympèa’

El Olympèa, de Paco Rabanne, es una fragancia que identifica a la mujer contemporánea. Ha conquistado el mercado estadounidense porque equilibra a la perfección lo dulce y lo salado, dando un toque de sensualidad.

Sus notas de vainilla y jazmín se mezclan con un toque inesperado de sal marina y ámbar gris, lo que da como resultado un aroma moderno, elegante y con mucha personalidad.

La combinación de fragancias florales es una de las razones por las cuales las mujeres en Estados Unidos escogen sus perfumes.
La combinación de fragancias florales es una de las razones por las cuales las mujeres en Estados Unidos escogen sus perfumes. | Foto: Getty Images

Razones por las que las mujeres norteamericanas escogen un perfume

Para las mujeres norteamericanas, la elección de un perfume va mucho más allá de su aroma. Para muchas consumidoras es una extensión de su personalidad y un accesorio de uso diario.

De acuerdo con un informe de Statista (2025), los factores más valorados por las mujeres al comprar una fragancia incluyen la duración del aroma, la versatilidad para distintas ocasiones y la conexión emocional que provoca.

