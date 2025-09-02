El excéntrico chef Gordon Ramsay fue diagnosticado con cáncer; esto dijo después de ser operado

Gordon Ramsay, el renombrado chef británico y estrella de la televisión, reveló recientemente haber sido diagnosticado con cáncer.

Ramsay saltó a la fama mundial por su talento culinario y su inconfundible personalidad explosiva, que ha quedado plasmada en exitosos programas de televisión como Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares y MasterChef.

Con varios restaurantes galardonados con estrellas Michelin alrededor del mundo y una presencia constante en televisión, Ramsay se ha consolidado como uno de los chefs más influyentes y reconocidos a nivel mundial. Su estilo directo, exigente y a menudo polémico y excéntrico ha marcado la diferencia en un género televisivo dominado por la competencia y la cocina de alto nivel.

Además de sus habilidades en la cocina, su carácter ha generado múltiples controversias a lo largo de su carrera. Ramsay es conocido por su lenguaje fuerte y su temperamento explosivo, que le han valido tanto admiradores fervientes como críticas severas.

El chef también ha sido objeto de debates por su manera de tratar a participantes de sus programas, especialmente en Hell’s Kitchen, donde sus gritos y comentarios duros son habituales. Sin embargo, muchos también destacan su pasión por la excelencia y su capacidad para motivar y transformar a chefs profesionales y amateurs.

El chef fue diagnosticado a sus 58 años con cáncer de piel, específicamente carcinoma de células basales, una forma común y tratable de cáncer cutáneo. El diagnóstico se dio tras descubrir un crecimiento en su piel que fue rápidamente intervenido mediante cirugía para extirparlo.

Ramsay mostró la cicatriz a través de sus redes sociales, en donde se ve que va desde su oreja hasta su cuello. Aprovechó la ocasión para advertir a sus seguidores sobre la importancia de usar protector solar, recordando que la exposición prolongada a los rayos ultravioleta es la principal causa de este tipo de cáncer.

El post en su cuenta de Instagram estuvo acompañado del texto: “Estoy agradecido con el increíble equipo de The Skin Associates y su rápida y efectiva labor para remover este carcinoma de células basales, ¡gracias! Por favor, no olviden su protector solar este fin de semana”.

Este reciente diagnóstico de cáncer de piel se suma a otros episodios en la vida pública de Ramsay donde ha mostrado vulnerabilidad, como cuando compartió imágenes de un accidente de ciclismo que le ocasionó una gran contusión en el torso el año pasado. Su transparencia en cuestiones de salud ha sido valorada por sus seguidores, quienes a su vez han expresado apoyo y cariño tras conocer la noticia sobre su cirugía.