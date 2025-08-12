Dermatólogos recomiendan usar protector solar hasta en los días lluviosos; su uso evita riesgos para la salud

Últimamente, se ha extendido por las redes sociales un fenómeno que ha comenzado a generar preocupación entre dermatólogos y expertos en salud pública. Se trata de una idea propuesta de evitar el uso del protector solar.

En redes sociales como TikTok se han viralizado videos en los que se cuestiona el uso del protector solar. Por su parte, los especialistas advierten que prescindir del protector solar expone a la población a riesgos graves, como cáncer de piel, según reportes de The Washington Post.

Dermatólogos y especialistas en salud pública aseguran que dejar de usar el protector solar incrementa los riesgos para la salud. | Foto: AFP

Dermatólogos y especialistas en salud pública aseguran que dejar de usar el protector solar incrementa los riesgos para la salud. La doctora Lilian Demarchi, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, le explicó a Infobae que “el daño es acumulativo a lo largo de todo el año” y puntualizó que “los rayos UVB, que son peores que los UVA, son los que producen las quemaduras y el cáncer de piel”.

Incluso, esta especialista aseguró que hasta el 80 % de los rayos ultravioleta pueden atravesar las nubes, mientras que la nieve y el hielo reflejan hasta el 90 % de esta radiación, lo que incrementa la exposición durante invierno.

Diversos especialistas han insistido en que el uso diario del protector solar no solo se limita a los días calurosos. La doctora Leisa Molinari, especialista en cáncer de piel, indicó a Infobae que “los rayos UVA, responsables del envejecimiento prematuro y el daño a largo plazo, están presentes constantemente, incluso en días nublados y dentro de los espacios cerrados, ya que atraviesan los vidrios”.

Esta especialista también advirtió sobre los efectos de la luz, emitida por dispositivos electrónicos como el computador, móviles y luces LED, que pueden provocar daño y pigmentación en la piel. Por ende, recomienda el uso del protector.

Radiación ultravioleta: recomendaciones para una protección eficaz

El uso de protector solar es indispensable. | Foto: Getty Images

La radiación solar se compone de rayos UVA y UVB, ambos son perjudiciales para la piel. Los UVA penetran y son responsables del envejecimiento prematuro, mientras que los UVB causan quemaduras y están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer de piel.