Cinco formas de maquillar las cejas y que luzcan completamente naturales

Las cejas juegan un papel clave en la expresión facial y la estética del rostro. Por esta razón, la mayoría de mujeres suelen buscar con frecuencia diferentes métodos para lucirlas siempre perfectas sin que se vean artificiales.

Para ello, diferentes maquilladoras expertas han compartido algunos trucos de belleza que son ideales para lucirlas hermosas y con un aspecto completamente natural.

“Ahora mismo la tendencia son las cejas muy naturales, corregir asimetrías o irregularidades, pero sin ese efecto ultra perfilado que se llevaba hace unos años”, afirma la maquilladora Pilar Vilas en sus redes sociales (pilar.vilas).

Según la experta, citada por el medio Cosmopolitan, estos son algunos métodos infalibles para lucir unas cejas perfectas y naturales.

1. Fijación sin color

Para ponerlo en práctica lo único que se requiere es un buen fijador que no deje residuos. “No necesariamente tiene que ser efecto laminado, que ya no es tendencia. Simplemente fijado en la dirección que nos convenga”, dice la experta.

Este proceso de fijación se realiza con un cepillo que ayude a peinar las cejas y que no se muevan de su sitio.

Crema para las cejas. | Foto: Getty Images

2. Maquillaje de cejas con sombras

Este tip resulta bastante práctico para quienes buscan un acabado que se pueda modular, consiguiendo un efecto suave y difuminado.

Según la experta, con la sombra de cejas es posible obtener un acabado natural, ideal para cejas con calvas extensas o que buscan un ‘look’ más suave: “Debemos usar una sombra en polvo para cejas o sombra de ojos mate, con un pincel angular pequeño”, indica.

La idea es aplicar un poco del producto en el pincel y aplicar con movimientos cortos, presionando ligeramente, rellenando las zonas claras y trabajando de forma gradual para no pasar el límite natural de la ceja.

3. Máscara de cejas con color

Este método es recomendado especialmente para quienes buscan algo de definición, peinar los pelos y aportar color.

Con las máscaras de cejas con color se aporta fijación, pigmento y densidad, explica Vilas. De esta manera, es posible rellenar los espacios vacíos y dar un poco de volumen mientras se resalta el color y se fijan. “Es un buen 3 en 1 rápido si no nos queremos complicar”.

4. Perfilador de cejas

Este elemento representa uno de los trucos más clásicos. El lápiz o perfilador de cejas es conocido porque aporta definición y precisión. Para ello, se aconseja usar uno de de punta fina, con un tono cercano al color natural del pelo.

Una joven asiática al maquillarse con un lápiz de cejas. | Foto: Getty Images

El paso a paso para usarlo de forma adecuada, según Villas, consiste en dibujar pequeños trazos similares a pelitos en las zonas con espacios, siguiendo la dirección natural del vello. Luego, es necesario usar un cepillo para difuminar ligeramente y que no quede muy marcado.

Este proceso se debe repetir hasta rellenar las zonas huecas, pero siempre con suavidad para evitar sobrecargar.

5. Pelo a pelo

Para quienes prefieren las cejas menos pigmentadas y espesas, pero con mayor definición, se recomienda usar un lápiz tipo ‘brow pen’ o rotulador para pelitos ultrafinos, con punta de tipo microfibra muy fina.