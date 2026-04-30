El negocio de la higiene crece: Colombia gana peso en la estrategia global de Essity

El desempeño reciente de la industria de higiene y salud confirma el peso creciente de América Latina en las operaciones globales de grandes compañías.

Cruz Verde amplía su ecosistema de salud y entra al bienestar de las mascotas con CruzPet

Essity, multinacional del sector, reportó ventas por 138.000 millones de coronas suecas en 2025, con crecimiento en todas sus unidades de negocio, impulsado por categorías como cuidado femenino, soluciones médicas e higiene profesional .

En este escenario, la región latinoamericana representa el 17% de las ventas globales de la compañía y se posiciona como un mercado estratégico, con un tamaño estimado de 105.000 millones de coronas suecas y una proyección de crecimiento anual entre 2% y 3%.

Este avance está ligado al aumento del consumo per cápita, la expansión de categorías esenciales y la mayor demanda de soluciones de cuidado en distintas etapas de la vida.

Dentro de la región, Colombia destaca como un punto clave. El país se ubica como el segundo mercado más importante de América Latina y el séptimo a nivel global para Essity, además de operar como plataforma de exportación hacia más de 30 países.

Este rol se apoya en una infraestructura que incluye seis plantas productivas y una red logística que respalda tanto el mercado interno como la operación regional.

Uno de los desarrollos recientes es el centro de distribución automatizado en Rionegro, que implicó una inversión cercana a US$35 millones.

Esta instalación gestiona cerca del 45% de las ventas nacionales, atiende más de 1.470 puntos de entrega y ha permitido mejoras de hasta 33% en eficiencia logística, junto con reducciones del 55,8% en emisiones de CO₂ frente a operaciones anteriores.

Más allá de la sonrisa: el vínculo oculto entre salud oral y enfermedades crónicas

El desempeño también responde a una estrategia diversificada. A nivel global, el negocio se distribuye entre consumo masivo (54% de las ventas), higiene profesional (26%) y soluciones médicas (20%), lo que permite atender distintas dinámicas de mercado y mitigar riesgos sectoriales.

La operación en Colombia refleja cómo los mercados emergentes se consolidan como plataformas clave para crecimiento, exportaciones y desarrollo industrial en la región.