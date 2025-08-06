Cuide su higiene bucal: este es el tiempo ideal para cambiar el cepillo de dientes

Un elemento esencial para tener una buena higiene bucal es el cepillo de dientes. No obstante, para que la acción de cepillar los dientes sea efectiva, no basta con hacerlo con frecuencia, también es necesario tener en cuenta el estado del cepillo, ya que con el uso diario sus cerdas se deterioran y pierden capacidad de limpieza.

A pesar de que muchas personas pueden llegar a pasar por alto esta situación, mantener el cepillo en buen estado resulta esencial para tener un buen cuidado de dientes y encías.

Por ende, es crucial saber cada cuánto se tiene que cambiar y que señales nos indican que este elemento ya no está en condiciones óptimas para seguir cumpliendo su principal función.

Lo ideal es cambiar el cepillo de dientes cada tres meses, aunque también existen señales que pueden indidcar un desgaste prematuro. | Foto: Adobe Stock

Experta revela el tiempo ideal para cambiar el cepillo de dientes

La odontopediatra Constanza Carvajal, de la Clínica Indisa, habló con Meganoticias, un medio chileno, en el que mencionó que lo ideal es cambiar el cepillo de dientes cada tres meses, aunque también existen señales que pueden indicar un desgaste prematuro.

“Cuando las cerdas están desgastadas y abiertas, el cepillo pierde efectividad de cepillado. Una forma sencilla de comprobarlo es darlo vuelta: si las cerdas sobresalen al mirarlo desde atrás, es porque está muy desgastado y pierde efectividad de cepillado.”, explica.

Aparte del desgaste natural, la especialista advirtió que “otro motivo para cambiar el cepillo es haber cursado alguna enfermedad porque el cepillo sirve de reservorio de virus y bacterias”.

Carvajal explica cuál es el tipo de cepillo más recomendable para usar

En el mercado se puede encontrar varios tipos de cepillos de dientes, están los de cerdas suaves, medias o duras. Sobre esto, la especialista señaló que si bien se puede pensar que las cerdas duras tienen una mayor duración, existen otros factores que pueden influir en la decisión de cambiar de cepillo.

La odontopediatra recomendó optar por cepillo con cerdas suaves. | Foto: Getty Images

“Si bien da la sensación de que un cepillo de cerdas duras tendría más duración, hay otros factores que son más relevantes como la fuerza de cepillado o la presión que hacemos contra los dientes al cepillar, la frecuencia de cepillado y la técnica de cepillado que se utiliza”, comenta.

En ese sentido, Carvajal aseguró que “las cerdas de mayor dureza pueden producir mayor desgaste del esmalte por ser más abrasivas y se relacionan además con lesiones en las encías”.