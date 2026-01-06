SALUD

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos determinó cuáles son y cuáles no dispositivos médicos.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 10:15 p. m.
Cepillos de dientes para niños en un stand dentro de un aula en la escuela primaria Fair Furlong en Bristol (Inglaterra) - Foto de referencia de Ben Birchall/PA Images a través de Getty Images
Cepillos de dientes para niños en un stand dentro de un aula en la escuela primaria Fair Furlong en Bristol (Inglaterra) - Foto de referencia de Ben Birchall/PA Images a través de Getty Images Foto: PA Images via Getty Images

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, informó que, de acuerdo con el concepto emitido por la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro de la Comisión Revisara, los cepillos de dientes convencionales y de uso diario no son considerados dispositivos médicos y por lo tanto no requieren registro sanitario para su comercialización y uso en Colombia.

A través del acta No. 13, La Comisión Revisora conceptuó a cerca de la clasificación sanitaria de los diferentes tipos de cepillos de dientes que se comercializan en el país, identificando si son considerados dispositivos médicos y si requieren registro sanitario para su comercialización, de acuerdo con la normatividad vigente.

Estas decisiones, indicó Invima, buscan brindar claridad a fabricantes, importadores, comercializadores y ciudadanos, así como fortalecer la protección de la salud pública.

Cepillos dentales manuales y eléctricos

Teniendo en cuenta la referenciación internacional, los conceptos previos de la Sala y la definición de dispositivo médico, los cepillos dentales manuales y eléctricos utilizados para limpieza de dientes, encías y lengua, que buscan eliminar restos de comida y placa bacteriana para la prevención de caries y enfermedades de las encías, NO son considerados dispositivos médicos.

Salud

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

Salud

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Salud

La juventud no es un divino tesoro: la edad en la que se alcanza la felicidad, según el neurocientífico Fabricio Ballarini

Salud

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Salud

Los alimentos antiinflamatorios que debe incluir en su dieta para cumplir sus propósitos de salud en 2026

Tecnología

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

Salud

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Empresas

Invima prende las alarmas por falsificación de reconocida marca de leche en polvo: ¿Cómo identificarla?

Empresas

Prestigiosa marca colombiana retira del mercado esmaltes semipermanentes: estas son las razones de la medida

Empresas

Invima anuncia prohibición del uso de esmaltes con productos que pueden representar riesgos para la salud de los consumidores

Esta foto tomada el 21 de junio de 2024 muestra cepillos de dientes en una sala de exposiciones de Yangzhou Sanfeng BRUSH Co., Ltd. en el municipio de Hangji de la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu, en el este de China
Esta foto tomada el 21 de junio de 2024 muestra cepillos de dientes en una sala de exposiciones de Yangzhou Sanfeng BRUSH Co., Ltd. en el municipio de Hangji de la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu, en el este de China Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

Por lo tanto, estos productos por su naturaleza y uso no requieren registro sanitario para su comercialización en Colombia, ni requisitos adicionales para su fabricación o importación.

Cepillos dentales ultrasónicos o con radiofrecuencia

Para el caso de los cepillos dentales ultrasónicos o con radiofrecuencia, el Invima, a través de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico In Vitro, determinó que, dado que su funcionamiento está orientado a la remoción de la placa bacteriana y los cálculos subgingivales o supragingivales, lo cual puede conllevar a ser abrasivo para el esmalte dental y tejido blando y es de uso exclusivo para los profesionales de la salud, es considerado un dispositivo médico.

Por esta razón, estos cepillos deben contar con registro sanitario para su comercialización y uso en Colombia, así como cumplir con los requisitos exigidos para su fabricación o importación y estarán sujetos a vigilancia y control por parte del Invima.

El Invima ratificó que la regulación de tecnologías de higiene oral se basa en criterios estrictos de seguridad sanitaria, uso previsto y nivel de riesgo, con el fin de proteger la salud pública y asegurar la calidad de los productos comercializados en Colombia.

“La entidad continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia posmercado para garantizar el cumplimiento normativo aplicable y la seguridad del mercado en el país”, puntualizó Invima.

Más de Salud

Cepillos de dientes para niños en un stand dentro de un aula en la escuela primaria Fair Furlong en Bristol (Inglaterra) - Foto de referencia de Ben Birchall/PA Images a través de Getty Images

Invima anuncia cambio radical sobre los cepillos de dientes de los colombianos

El cerebro es un órgano vital para el cuerpo.

El extraño hábito que le hace daño, pero su cerebro lo usa para mantenerlo vivo

.

“Gustavo Petro es para el sector salud lo contrario al rey Midas, todo lo que toca lo destruye”: Pacientes Colombia advierte duro 2026

Cómo lograr la felicidad con un estilo de vida saludable

La juventud no es un divino tesoro: la edad en la que se alcanza la felicidad, según el neurocientífico Fabricio Ballarini

Reconocer cuándo la ansiedad cruza la frontera hacia un trastorno puede ser fundamental para buscar el tratamiento adecuado.

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Aceite de oliva

Los alimentos antiinflamatorios que debe incluir en su dieta para cumplir sus propósitos de salud en 2026

"Un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco", explicó el experto.

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

EE.UU.

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS

Pacientes de Nueva EPS sufren otro golpe: Medicarte se suma a Colsubsidio y también suspende la entrega de medicamentos

Los problemas para la entrega de medicamentos del nuevo distribuidor Disfarma de la Nueva EPS. Foto Jorge Orozco.

MinSalud defiende nueva medida de control de entrega de medicamentos y asegura que no afecta la dispensación ni la atención médica

Noticias Destacadas