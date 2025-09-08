La exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos, Karina García, ha estado en el foco de la atención pública por los rumores de separación con Altafulla, con quien estableció una relación y se fueron a vivir juntos después de finalizado el reality y las recientes confesiones de su vida personal.

La modelo paisa fue invitada especial en el pódcast Desnúdate con Eva, en el que abrió su corazón y habló de su vida personal, revelando detalles sobre momentos difíciles y las diferentes experiencias que tuvo que enfrentar.

Al inicio de la entrevista, Karina empieza diciendo que todo lo que tiene hoy en día lo manifestó en un tiempo atrás, pues afirmó que al haber llegado de un pueblo las posibilidades no fueron muchas y no pudo estudiar la carrera que quería, que era medicina, pero se convirtió en enfermera.

Durante su trabajo en el hospital, la mujer vivió varias situaciones que le hicieron tomar la decisión de no seguir, asegurando que los turnos eran muy pesados y había fechas especiales como Navidad que le tocaba laborar para poder ganar bien.

Karina García confesó lo que vivió cuando fue enfermera. | Foto: Captura de YouTube Desnúdate con Eva

Además, García expresó que su relación con las mujeres no era muy buena porque en el lugar donde se desempeñaba como enfermera, sus compañeras le botaban los medicamentos para que tuviera que pagarlos y aunque, le gustaba tener amigas, prestarles la ropa y apoyarlas, solo recibía envidia, por lo que ya no tiene tantas amistades.

A pesar de esas malas experiencias, la modelo dice que le tiene respeto a las personas que se dedicaron a la profesión médica, pero actualmente ha preferido enfocarse por completo a su empresa de ropa deportiva y las nuevas oportunidades que le han surgido.

¿Cuánto dinero le ofrecieron a Karina por salir?

Después de que Karina expresara que lo suyo no es tener muchas amigas, la entrevistadora le preguntó que si alguna vez le habían buscado para pagarle por estar con alguien.

“¡Uf! Muchas veces”, respondió la paisa, agregando que le han ofrecido diferentes cosas como viajes, regalos y dinero por conocer a alguien, y en ese caso, es un intermediario quien la contacta.

Una de esas veces le ofrecieron dinero por ir a cenar con alguien: “Simplemente, esta persona siente que llegar a ti es un poquito difícil. Date la oportunidad. O sea, te da 50 millones”, confesó, añadiendo que cuando dijo que no, le subieron la cifra a 100 millones de pesos.