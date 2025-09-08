Hay una gran variedad de realities en la televisión colombiana, pero uno de los más reconocidos, y que se ha ganado el puesto a uno de los más polémicos, ha sido 'La casa de los famosos’, el cual solamente lleva dos temporadas y ya está en preparación de la tercera.

En la primera edición, la influencer caleña Karen Sevillano resultó ganadora, pero en la segunda temporada, fue el cantante barranquillero Altafulla, quien ingresó a mitad del programa, quien conquistó a los televidentes y se convirtió en el ganador.

Karina García habló del consumo de sustancias en su vida. | Foto: Captura de YouTube Trapitos al Sol Podcast

En toda la temporada, Altafulla dio mucho de qué hablar, pero una de las razones por las que más resaltó fue por su relación con la modelo Karina García, la cual inició allí en ese formato y continúa actualmente en la vida real.

Karina García habló de su vida y su adolescencia

Recientemente, la influencer y modelo antioqueña pasó por el formato de entrevistas de la periodista española Eva Rey, 'Desnúdate con Eva Rey’, y allí habló de diferentes aspectos de su vida, entre ellos, si alguna vez en su vida consumió sustancias, qué tipo y qué piensa de ello en este momento de su vida, ya que es madre de una hija y un hijo.

En primera instancia, jamás negó que en un momento de su vida lo hizo, pero justo ahora, afirma que las personas que se quedan inmersas en ese mundo, tienen ciertos vacíos que no consiguen llenar de otra forma.

“Realmente, las personas que toman mucho o consumen muchas drogas, yo siento que siempre serán vacíos, cierto. Cada quien con sus gustos, no soy quién para juzgar, pero a mí nunca me gustó nada de esto y probé muchas cosas, pero no decidí quedarme porque siempre pensaba en mis hijos”, dijo Karina.

La modelo paisa también confesó qué tipo de sustancias llegó a consumir en el momento de su vida que hacía eso.

“Yo probé marihuana, el tusi, el popper, yo probé cosas fuertes y nunca me quedé en absolutamente nada, porque yo dije: no quiero esto para mi vida, pero tampoco me gustó la sensación", agregó.

Karina García dejó claro que el consumo de estas sustancias lo hizo años atrás. “Eso fue en mi época de juventud y adolescencia”, dijo.

Por último, la modelo aseguró que, debido a su experiencia, le habla con conocimiento de causa a su hija, que es la mayor, para que no caiga en eso que ella sí probó.