Valentina Taguado ya tiene reemplazo: ‘Los Impresentables’ revelaron su nuevo integrante; pasó por ‘Sábados Felices’

“Ya tenemos nuestra nueva integrante, muchos la han conocido porque han visto parte de su stand up comedy , otros la vieron en Pandillas, Guerra y Paz, fue mariachi, muchos la ha visto en serenatas. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Lu Da Silva, es la nueva integrante de Los Impresentables y hace parte de esta nueva temporada", mencionó Roberto Cardona en medio de una reciente transmisión en vivo.

Valentina Taguado sufrió accidente en ‘MasterChef Celebrity’ y recibió ayuda médica de inmediato; no pudo contener el llanto

Ante esta revelación, una gran cantidad de personas se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios y dejaron ver su descontento, pues pese a que la participante de MasterChef Celebrity confesó que no regresaría al formato, muchos tenían la esperanza de verla de nuevo junto a sus compañeros.

“Sin Valentina no es lo mismo”; “Extraño a Valentina”; “El espacio de Valentina es irremplazable, ella era la chispa principal de Los Impresentables” y “Es que, de verdad, ya no es lo mismo. Cuando Valentina estaba en el programa, era muy espontáneo y agradable, ahora y no hay eso”, escribieron.