Yina Calderón dio dura noticia desde República Dominicana y se mostró afectada: “Entiendan”

Tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón retomó sus labores en redes sociales e inauguró su programa oficial de chismes en Kick, en donde trasmite de manera recurrente y opina sobre algunas de las celebridades más importantes del país.

Se trata de El Escándalo TV, un proyecto que suma miles de seguidores en las distintas plataformas y que se robó la atención de quienes esperan obtener detalles de la vida de las estrellas de la farándula.

Sin embargo, tras aceptar ser una de las integrantes de La mansión de Luinny, un proyecto reality realizado en República Dominicana, anunció una pausa para su producción personal, ya que no contará con el tiempo necesario para conectarse a cada una de las transmisiones.

“Aviso muy importante. Quiero que me entiendan, el motor de Escándalo TV soy yo, y lo hago con mucho cariño porque me encanta crear contenido. Tomé la decisión de hacerlo por temporadas, así, cada vez que se transmita, pueda estar yo”, escribió por medio de las historias de una de sus cuentas de Instagram.

No obstante, dejó saber que para ella continúa siendo un factor importante dentro de su carrera, pues ha trabajado en la idea desde hace varios años y cuenta con un amplio recorrido en la industria que la respalda a la hora de compartir este tipo de información.

“No es un adiós, es un hasta que regrese. Al igual, no será mucho tiempo. Nos veremos próximamente en su segunda temporada y prometo que volverá recargado”, agregó.

¿Cuándo inicia el nuevo reality en el que estará Yina Calderón?

La mansión de Luinny tendrá su estreno oficial el próximo jueves, 30 de octubre a las 8 de la noche, hora Colombia.

“Está listo mi vestido. Sálvese quien pueda porque llegó Tu villana favorita 2, ¿'tú no querías mansión? Pues toma tu mansión", escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

