Yina Calderón dio dura noticia desde República Dominicana y se mostró afectada: “Entiendan”

La nueva integrante de ‘La mansión de Luinny’ rompió el silencio en sus redes sociales.

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 9:54 p. m.
La empresaria destapó lo que pasará con su nuevo proyecto tras su salida de Colombia.
La empresaria destapó lo que pasará con su nuevo proyecto tras su salida de Colombia. | Foto: Canal RCN - Instagram @yinacalderontv / Montaje: Semana

Tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón retomó sus labores en redes sociales e inauguró su programa oficial de chismes en Kick, en donde trasmite de manera recurrente y opina sobre algunas de las celebridades más importantes del país.

Se trata de El Escándalo TV, un proyecto que suma miles de seguidores en las distintas plataformas y que se robó la atención de quienes esperan obtener detalles de la vida de las estrellas de la farándula.

Yina Calderón, creadora de contenido.
Yina Calderón, creadora de contenido. | Foto: Instagram @yinacalderontv

Sin embargo, tras aceptar ser una de las integrantes de La mansión de Luinny, un proyecto reality realizado en República Dominicana, anunció una pausa para su producción personal, ya que no contará con el tiempo necesario para conectarse a cada una de las transmisiones.

“Aviso muy importante. Quiero que me entiendan, el motor de Escándalo TV soy yo, y lo hago con mucho cariño porque me encanta crear contenido. Tomé la decisión de hacerlo por temporadas, así, cada vez que se transmita, pueda estar yo”, escribió por medio de las historias de una de sus cuentas de Instagram.

Contexto: Yina Calderón destapó aterradoras amenazas tras pelea con Andrea Valdiri: “Terminamos muertas”

No obstante, dejó saber que para ella continúa siendo un factor importante dentro de su carrera, pues ha trabajado en la idea desde hace varios años y cuenta con un amplio recorrido en la industria que la respalda a la hora de compartir este tipo de información.

“No es un adiós, es un hasta que regrese. Al igual, no será mucho tiempo. Nos veremos próximamente en su segunda temporada y prometo que volverá recargado”, agregó.

La famosa influenciadora reveló lo que pasará con su programa de chismes.
La famosa influenciadora reveló lo que pasará con su programa de chismes. | Foto: Instagram @yinacalderontv / Montaje: Semana

¿Cuándo inicia el nuevo reality en el que estará Yina Calderón?

La mansión de Luinny tendrá su estreno oficial el próximo jueves, 30 de octubre a las 8 de la noche, hora Colombia.

“Está listo mi vestido. Sálvese quien pueda porque llegó Tu villana favorita 2, ¿'tú no querías mansión? Pues toma tu mansión", escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Contexto: Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

Yina Calderón destapó la verdad detrás de su derrota en ‘Stream Fighters 4′

Días después de haber abandonado la pelea en contra de Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, Yina Calderón reveló la verdadera razón por la que no compitió como muchos pensaban.

“Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Aparte de eso, él me pagó para verme vuelta mierd* y que me sacaran en una ambulancia”, afirmó frente a las personas que se conectaron a la transmisión en TikTok.

