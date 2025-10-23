Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

Luego de que Yina Calderón tomara la decisión de abandonar la pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, el pasado sábado 18 de octubre, miles de personas estuvieron hablando en redes sociales sobre la reacción de las familiares de las creadoras de contenido, pues sobre el ring de boxeo presenciaron una fuerte discusión con malas palabras y supuestas frases de brujería.

Por esta razón, Merly Ome, madre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se pronunció en redes sociales y salió en defensa de su hija, pues aunque actualmente están distanciadas debido a desacuerdos familiares, siempre se ha preocupado en mostrarle apoyo.

Andrea Valdiri y Yina Calderón se encontraron en 'Stream Fighters 4'. | Foto: Instagram @andreavaldirisos - @yinacalderontv / Montaje: Semana

“Vamos a hablar de la pelea de Yina. Estaba súper preocupada, no se imaginan, el día sábado no almorcé. No sabíamos lo que iba a pasar. Obviamente, sabíamos que esta niña Valdiri es mucho más grande, entrena boxeo, según lo que yo he sabido y Yina no, es chiquitica, va al gimnasio, pero no hace boxeo”, dijo por medio de sus historias.

Reveló que, debido a que no tiene comunicación con su hija, estaba bastante nerviosa por lo que podría llegar a ocurrirle. Sin embargo, considera que la mujer tomó la mejor decisión, teniendo en cuenta todo lo el contexto que rodeaba la situación.

“Cuando empezó la pelea, yo lloraba y yo decía ‘Dios mío’, ¿saben qué? Fue lo mejor que Yina hizo, después lo comprendí. Ustedes saben que es mi hija, la amo, la quiero mucho, a pesar de todos los problemas, pero no deja de ser mi hija. Todos los días le envío oraciones y bendiciones, quiero que Dios me la cuide”, confesó.

El mensaje de la mamá de Yina Calderón a la familia Valdiri

Por medio del mismo comunicado, le envió algunas palabras a la mamá de la contrincante de Yina, pues aseguró haberse sentido muy incómoda por el trato que se le dio en el cuadrilátero.

Merly Ome defendió a Yina Calderón tras ser derrotada en 'Stream Fighters 4'. | Foto: Instagram @merlyomeificial - @yinacalderontv / Montaje: Semana

“A La Valdiri, no se le dio el gusto de volverla mierd* como quería, mamacita linda. Y a su mamá, que tantas maldiciones le envió a mi hija. Que triste porque eso no se hace, señora. Cada ratico le echaba la bendición y le decía ‘muérase’ y eso no se hace, ¿a usted le gustaría que yo hiciera eso con su hija? Piense un poquito, señora”.

Finalmente, recalcó que ambas mujeres merecían respeto, independientemente de lo polémica que fuera la situación.