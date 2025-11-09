Walter Mercado reveló los números para hacerse rico el 10 de noviembre; serían los ganadores de la lotería

El legado de Walter Mercado continúa brillando gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues cada día se encarga de compartir el horóscopo con los consejos y energías que el fallecido astrólogo revelaba a sus millones de seguidores.

Para este lunes, 10 de noviembre, los signos del zodiaco reciben mensajes cargados de transformación, amor propio, oportunidades, a compañados de los números de la suerte, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, son destinados a juegos de azar como chances y loterías.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este signo se prepara para cerrar una etapa y comenzar otra con determinación. Una propuesta interesante podría abrir nuevas puertas antes de fin de año.

Números de suerte: 3, 28, 11.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía de los astros lo impulsa a reflexionar sobre las decisiones del pasado. Este signo encontrará equilibrio al perdonar.

Números de suerte: 3, 25, 51.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El optimismo será clave para enfrentar los desafíos. Recuperará la fe en sí mismo y en lo que pueden lograr.

Números de suerte: 4, 44, 28.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una gran lección de madurez marcará la semana. El cambio dependerá de la capacidad de soltar lo que ya no hace feliz.

Números de suerte: 2, 29, 28.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de disfrutar de las personas valiosas y reclamar lo que pertenece por derecho.

Números de suerte: 7, 6, 44.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El pasado deja de tener poder. Virgo debe centrarse en el presente y usar las lecciones aprendidas para avanzar con sabiduría.

Números de suerte: 8, 52, 49.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La independencia emocional será esencial para tener paz. Este signo debe enfocarse en el ahorro y la estabilidad económica.

Números de suerte: 1, 11, 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Noviembre llega con energía renovada. Las sorpresas y la buena fortuna lo acompañan en el amor y los nuevos proyectos.

Números de suerte: 9, 59, 53.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El destino se manifiesta de manera perfecta. Cada encuentro traerá enseñanzas valiosas y oportunidades para el crecimiento personal.

Números de suerte: 9, 31, 52.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este signo deberá proteger su paz y rodearse de personas que aporten estabilidad emocional.

Números de suerte: 31, 37, 39.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El universo le pide adaptarse a los cambios. La fe y la confianza serán herramientas fundamentales para superar los desafíos.

Números de suerte: 4, 37, 27.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad estará a flor de piel. Aunque los temores puedan aparecer, la fe y la serenidad permitirán recuperar el equilibrio emocional.

Números de suerte: 10, 9, 54.