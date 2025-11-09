Patricia Grisales confesó, sin filtros, si se animaría a participar en ‘La casa de los famosos Colombia’

Patricia Grisales se convirtió en una de las participantes más queridas de la reciente temporada de MasterChef Celebrity, no solo por su talento en la cocina —que la llevó a ganarse el título de “la reina de la sazón”—, sino también por su carisma, disciplina y actitud positiva.

En cada reto, la actriz logró ganarse el cariño de varios de sus compañeros y los espectadores con su alegría y entrega, incluso cuando enfrentaba miedos, dudas o el inevitable cansancio de la competencia.

Por eso, durante una entrevista en la emisora El Sol de Bogotá, dejó claros sus objetivos en la televisión colombiana tras su paso por MasterChef Celebrity. Además, aprovechó el espacio para confesar, sin filtros, si se animaría a participar en el reality La casa de los famosos Colombia.

En primer lugar, Patricia fue clara al afirmar que su participación en el concurso de cocina respondió a uno de sus grandes sueños motivado por el contenido, las preparaciones y los retos que presenta el programa, y no por el deseo de buscar fama o popularidad.

“Me llevo gratitud y un cariño inmenso por los tres chefs, por Claudia, me llevo amigos maravillosos, me llevo más conocimiento... pude cumplir un sueño, porque yo llegué allí con dos objetivos: aprender más de cocina, porque amo realmente la cocina, y cumplir un sueño que yo lo veía en televisión y yo decía: ¿Será que yo puedo?”, comentó inicialmente la actriz.

Patricia Grisales habló de su eliminación de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram: @patgrisales

Recalcó que se trató más de un reto personal y, por ende, no estaría interesada en participar en La casa de los famosos Colombia, ya que no es un tipo de contenido que le llame mucho la atención.

“No creo”, respondió entre risas luego de que uno de los locutores le preguntara si se animaría a ser parte de este reality, que reúne a a diversas celebridades de la televisión y las redes sociales para convivir las 24 horas del día durante varios meses, cumpliendo varias actividades y los inevitables choques de convivencia.

“No es un contenido que a mí me llame la atención... Es que yo no me metí a MasterChef por hacer un nombre... Siento que el objetivo de La casa de los famosos es volverse famosos”, agregó, dejando claro que participar en este programa no hace parte de sus intereses personales.

En la misma conversación, Patricia Grisales también se sinceró sobre qué fue lo que jugó en contra en el concurso de cocina, que se transmite por el Canal RCN. Según sus declaraciones, tanto la salud como el hecho de estar en un hotel no permitieron que se enfocara en estudiar tanto como otros de sus compañeros.