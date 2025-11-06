Suscribirse

Gente

⁠“No es tarde para soñar”: Patricia Grisales se sinceró por su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ y dejó ver lo que se lleva

La reconocida actriz habló con total franqueza de su participación en este reality.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 12:53 p. m.
Patricia Grisales habló de su eliminación de 'MasterChef Celebrity'.
Patricia Grisales habló de su eliminación de 'MasterChef Celebrity' | Foto: Instagram: @patgrisales

La competencia en MasterChef Celebrity se va cerrando cada vez más. Con el paso de cada episodio, la final de esta décima temporada se va acercando y los participantes continúan dando lo mejor de ellos mismos para conquistar a los jurados.

En el capítulo del pasado miércoles 5 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación, teniendo como protagonistas a tres mujeres: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales.

Es normal que para este tipo de retos, los concursantes tengan algún tipo de especificación para realizar la prueba, pero en esta oportunidad, tuvieron la posibilidad de cocinar de manera libre con la despensa abierta y en 60 minutos.

“Tienen todo para hacer el mejor plato posible”, dijo el chef Nicolás de Zubiría para que las tres concursantes dieran todo de ellas en dicha prueba, sin embargo, fue Patricia Grisales quien tuvo mayor dificultad en el reto y no logró seguir en competencia.

Patricia Grisales habló de su eliminación en ‘MasterChef Celebrity’ y el fin de su sueño

Luego de que los jurados confirmaran que era ella quien debía abandonar la cocina más famosa de Colombia, sus compañeros quedaron con un inmenso dolor, ya que ella era una participante querida y admirada.

A través de sus redes sociales, Patricia publicó un video en el que habló de la finalización de su participación en este reality:

“Hoy, me voy de ‘MasterChef’... y me voy con el corazón lleno, lleno de amor, de aprendizaje y de felicidad. Hoy, me dijeron las palabras más lindas, las que te llegan al alma. Hoy, sentí que sí, que los sueños se cumplen, que no es tarde para soñar, para creer, para empezar de nuevo”, dijo inicialmente.

En medio de su sentimiento, Patricia agradeció al programa y a todos los que estuvieron involucrados que hicieron de esto una grata experiencia para ella.

“Gracias ‘MasterChef’, gracias a mis compañeros, a los chefs, y a cada persona que me envía mensajes tan bonitos. Gracias por hacerme sentir acompañada, por tanto cariño, por tanta luz”, añadió.

Por último, Grisales afirmó que abandona el programa llevándose muchas cosas buenas: “Aprendimos, crecimos, y nos vamos con cosas nuevas, con la sonrisa grande y el alma feliz. Hoy, me despido con gratitud, con alegría, y con más ganas que nunca de seguir soñando”.

¿Quiénes hacen parte del top 7 de la séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

  • Valentina Taguado
  • Violeta Bergonzi
  • Alejandra Ávila
  • Carolina Sabino
  • Raúl Ocampo
  • Pichingo
  • Michelle Rouillard

