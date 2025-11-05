Esta es la más reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity’; sus compañeros rompieron en llanto

En la noche del miércoles, 5 de noviembre se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en las cocinas de MasterChef Celebrity, el programa de cocina del Canal RCN en el que algunas de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento, han puesto a prueba sus dotes culinarios y han sorprendido a los televidentes con su desempeño.

Como cada semana, uno de los famosos debe abandonar la cocina para siempre, por lo que las personalidades que obtuvieron delantal negro a lo largo de los últimos días, se ven en la obligación de competir contra sus compañeros para asegurar su permanencia dentro del programa.

Esta fue la última estrella en salir del programa del Canal RCN. | Foto: Instagran @masterchefcelebrityco

Carolina Sabino, Patricia Grisales y Violeta Bergonzi encendieron los fogones para la prueba, la cual resultó ser libre, con despensa abierta durante todo el reto y con un total de 60 minutos para su realización.

“Tienen todo para hacer el mejor plato posible”, dijo con seguridad, Nicolás de Zubiría uno de los chefs que estaría evaluando el plato.

Tras pasar al atril, los profesionales probaron cada uno de los platos e hicieron las respectivas correcciones a las actrices y la presentadora, lo cual les permitió resaltar los aciertos, pero al mismo tiempo los errores de cada una.

Patricia Grisales es la reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity 2025′

Por algunos problemas que presentó con la máquina para hacer una pasta de cero, Patricia Grisales se mostró preocupada por no contar con el tiempo suficiente para terminar con la preparación que tenía planeada para el reto.

“La masa no está quedando. Para las salsas son buena, para las combinaciones soy buena, pero hacer la pasa de cero, me llena de nervios”, dijo la actriz frente a las cámaras del programa de televisión.

Al observar la frustración de la mujer, Nicolás fue corriendo a su estación y realizó un cambio en la maquinaria de la pasta. Además, le ayudó a hacer el tratamiento de la masa para agilizar el proceso y permitir que Patricia pudiera entregar el plato final.

Sin embargo, los errores de su preparación fueron más graves que los de sus compañeras, por lo que tuvo que quitarse el delantal, tomar la colección de cuchillos que obsequia el programa y abandonar la producción.

Esto generó una ola de tristeza entre sus compañeros, quienes no controlaron el llanto y se mostraron afectados por la decisión de Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

¿Quiénes hacen parte del top 7 de la séptima temporada de ‘MasterChef Celebrity’?