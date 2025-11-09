Esposa de Luis Díaz reaccionó al golazo que anotó con el Bayern Múnich y le dedicó particular canción

En la mañana del sábado 8 de noviembre, el colombiano Luis Díaz disputó un nuevo partido con el Bayern Múnich frente a Unión Berlín, el cual quedó marcado por una anotación que le dio la vuelta al mundo y dejó el resultado con un empate 2-2.

El video del disparo al arco generó miles de comentarios en redes sociales, pues aunque muchos pensaron que el pase de Josip Stanišić estaba perdido, Lucho logró salvar el balón y, con una maniobra que pocos pueden explicar, marcó uno de los mejores goles de la Bundesliga hasta el momento.

Momento exacto del remate imposible de Luis Díaz ante Union Berlín. | Foto: Foto: @FCBayern

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención en redes sociales fue la de su esposa, Geraldine Ponce, quien constantemente, apoya y acompaña al guajiro en cada uno de sus partidos; tanto con el equipo alemán, como con la Selección Colombia.

Por medio de su perfil oficial de Instagram, la mujer replicó algunas de las fotografías del partido y dejó ver el gran amor que tiene por el deportista.

Horas más tarde, compartió un nuevo video en compañía del extremo izquierdo en el aeropuerto, en donde le da algunos besos y abrazos mientras esperan embarcar el avión que los llevará a un nuevo destino.

Además, aprovechó la oportunidad para cantarle una canción de Aria Vega, llamada Ay mamá (mi tiburón) la cual, menciona al deportista en una de sus estrofas.

“Entre tanto, yo no he visto otro igual. Dicen que en el mar muchos peces hay, hay millones, pero como mi tiburón ninguno, cuando la anota, patea como Lucho Díaz en el Junior”, fue la letra que la mujer estuvo cantando frente a la cámara.

Reacciones en redes al reciente gol que Luis Díaz marcó en la Bundesliga

A pocos segundos del tanto de Luis Díaz frente a Unión Berlín, las plataformas sociales estallaron con una gran cantidad de comentarios de los amantes del fútbol, quienes destacaron la habilidad del guajiro con la pelota y lo llenaron de halagos con la inesperada jugada.