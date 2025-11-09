El conmovedor mensaje que compartió la Hermana de B-King tras casi dos meses de su muerte

Por medio de sus historias de Instagram, la joven Stefanía Agudelo, hermana del fallecido artista colombiano Bayron Sánchez, mejor conocido en redes sociales y en la industria como B-King, compartió un conmovedor mensaje en el que lo recordó tras casi dos meses de su muerte en México.

Aunque la dedicatoria fue muy corta, la mujer dejó ver lo mucho que extraña a su hermano y el cariño con el que lo recuerda mientras, en esta ocasión, se encontraba contemplando el cielo despejado frente al mar.

“Mi King, te amo hasta la eternidad”, fueron las palabras con las que Stefanía Agudelo acompañó la fotografía de la playa en la que se encontraba, enfocando el azul del cielo fundiéndose con el azul del mar y la arena.

Días antes de publicar esta dedicatoria, la joven anunció la creación de una fundación en homenaje al cantante y explicó que lo que busca es reflejar el profundo amor que él sentía por los animales.

Según comentó, para esta iniciativa bautizada con el nombre Vida eterna, una frase que B-King solía mencionar con frecuencia, trabajó junto a su madre y nació de la necesidad de convertir el dolor de su pérdida en un propósito que transmita amor y bondad a perritos en situación de calle.

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y pues decidimos hacer una fundación que se llama Vida eterna. La idea es ayudar a perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”, explicó el pasado 5 de noviembre, a través de un video que compartió en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Stefanía aprovechó el espacio para desahogarse un poco con sus seguidores y hablar sobre el proceso de duelo que han vivido ella y su familia tras la pérdida del artista hallado muerto en México, asegurando que ha sido un tema muy personal y que, aunque intenta mostrarse fuerte en sus redes sociales, en realidad no siempre es así.

Además, envío un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que le han manifestado su apoyo a través de oraciones y mensajes de aliento, ya que siente que cada una de estas palabras de esperanza ha sido clave para mantenerse fuerte.