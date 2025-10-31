Se conoce el motivo por el que asesinaron a B King y la millonaria suma que pagaron: Fiscalía de México reveló todo

Han pasado ya varias semanas desde el asesinato de Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown. Los artistas colombianos fueron torturados y asesinados en México.

Las autoridades de ese país iniciaron una gran investigación para saber qué fue lo que pasó, quienes estaban detrás y cuáles fueron los motivos. Finalmente, se tuvo un gran avance en el caso y todo fue comunicado en la última horas.

B King y DJ Regio Clown. | Foto: @CarlosHidalgoo

La Fiscalía del estado de México anunció la captura de un total de 16 personas, la mayoría de ellas extranjeras, que estarían vinculadas al crimen. Además, confirmó los supuestos motivos por los que B King y Regio Clown fueron asesinados.

Dentro de los detenidos está un sujeto que fue identificado como alias el Comandante, quien, según las investigaciones, es el autor intelectual de todo. Al parecer, él era la persona con la que los artistas se iban a encontrar para almorzar, sin imaginar la tragedia que se avecinaba.

De acuerdo con las autoridades, el doble homicidio está relacionado, tal y como se había especulado, con la venta de drogas. Incluso, revelaron las sustancias específicas que estaban siendo comercializadas.

“Los actos de investigación realizados hasta este momento vinculan la muerte de ambos sujetos con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como 2-CB (Tusi) y Coco Chanel“, señaló la Fiscalía.

Capturados por la muerte de B King. | Foto: Fiscalía de México

Al parecer, estos narcóticos fueron distribuidos en el evento en el que estuvieron presentándose los dos músicos, por lo que se presume que todo estaría relacionado con ello.

Además de alias el Comandante, también se confirmó que detrás del crimen estuvieron involucrados sujetos conocidos como el Apá y el Pantera. De hecho, este último habría pagado 200 mil pesos mexicanos (Más de 41 millones de pesos) para que se ejecutara el doble asesinato.

El Comandante, de acuerdo con las autoridades, conocía a Regio Clown y se aprovechó de esta confianza para ejecutar el plan. Todo indica que los engañó citándolos a un almuerzo, pero serían llevados a otro sitio donde acabarían con sus vidas.

Una vez se consumó el crimen, alias el Pantera habría amenazado a todos sus cómplices para evitar que lo acusaran ante las autoridades. Todo esto, según la investigación, deja en evidencia que había un plan coordinado para matar a los colombianos y con ello mantener el control sobre la distribución de drogas en los eventos.