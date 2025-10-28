Suscribirse

“Me susurra mucho”: Mamá de B King habló sobre su hijo y dio detalles del caso

Un mes después de la muerte del cantante, Adriana Salazar hizo una nueva confesión y conmovió a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

28 de octubre de 2025, 11:49 p. m.
La madre de B King habló sobre Marcela Reyes, ex del fallecido cantante.
La madre de B King habló de su hijo y dio detalles del caso. | Foto: YouTube Más allá del silencio - Instagram @bkingoficial / Montaje SEMANA

Bayron Sánchez Salazar, más conocido por su nombre artístico B King, desapareció el 16 de septiembre y seis días más tarde, el 22 del mismo mes, fue hallado sin vida junto a Regio Clown, cuyo nombre de pila era Jorge Luis Herrera.

La muerte de los artistas colombianos conmocionó a miles de seguidores y desde ese momento Adriana Salazar y Estefanía Agudelo, familiares de Bayron se han pronunciado en diferentes oportunidades sobre el caso, expresando el dolor por el que atraviesan, e incluso revelando inesperados detalles.

Contexto: Mamá de B King desmintió a Marcela Reyes y aseguró que no se habían perdonado: “Eso sí es mentira”

Confesión de la mamá de B King

Recientemente, la progenitora del cantante realizó un en vivo en el que resolvieron algunas dudas, hablaron de cómo llevan el proceso después de un poco más de un mes del fallecimiento y revelaron nuevos detalles.

El video fue compartido por una página de Instagram y en la primera parte Adriana agradeció por los mensajes de apoyo que continúa recibiendo, son los que le han permitido seguir adelante.

“Gracias por los mensajes de fortaleza, me han ayudado demasiado, yo creo que esa energía de todos ustedes ha sido la que me ha tenido así fortalecida y mi hijo me susurra mucho que esté tranquila”, confesó, agregando que había sido uno de esos días en los que más mal se había sentido.

B King, cantante asesinado en México, y su mamá Adriana Salazar.
B King, cantante asesinado en México, y su mamá Adriana Salazar. | Foto: Foto 1: Instagram de B King / Foto 2: Captura de video del podcast Más Allá del Silencio

También mencionó que le sigue pidiendo a Dios para que se haga justicia y que han pensado en donar algunas prendas de B King para que las personas lo recuerden y lo sigan teniendo presente.

Adriana y Stefanía aseguraron que han estado muy pendientes de cómo avanza el caso para que se conozca a los responsables del asesinato y piden mucho para que la verdad salga a la luz.

“Yo espero mucho ese día, pero también pienso que debo estar tranquila. No me puedo atormentar tanto con ese tema porque es muy pesado, entonces voy a dejar que Dios se encargue”, comentó.

Por último, la mamá de Bayron afirmó que le escribe constantemente al Fiscal de México, quien le ha dicho que todavía siguen las investigaciones para poder esclarecer los hechos.

¿Quién era B King?

Bayron Sánchez Salazar se destacó por su impacto en el género de reguetón colombiano con reconocidas canciones como Made in Cali, Si tú quieres, Miami, Me necesitas, esta última junto con la colaboración de Darkiel y Gaviria.

El intérprete de 31 años comenzó su carrera musical en Santander, lugar donde nació, pero desde muy temprana edad se trasladó con su familia a Medellín, ciudad en la que se crio y logró radicarse.

Aunque B King había alcanzado a darse a conocer, fue su relación con la empresaria y DJ Marcela Reyes lo que le permitió obtener mayor reconocimiento en el mundo digital y los medios de entretenimiento.

