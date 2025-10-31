Marcela Reyes, sobre captura del Comandante por presunto vínculo en crimen de B King: “En mis días más oscuros he sabido esperar”

El pasado lunes, 22 de septiembre de 2025, se confirmó una noticia lamentable en Colombia: los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, reconocido por su personaje Regio Clown, fueron hallados sin vida luego de estar varios días desaparecidos.

De acuerdo con información difundida por El Financiero, la Fiscalía del Estado de México logró establecer la identidad de ambos mediante la comparación de tatuajes y rasgos físicos, que coincidían plenamente con los de los músicos.

Capturan al presunto autor intelectual del asesinato de B King y Regio Clown. | Foto: INSTAGRAM @BKINGOFICIAL

El asesinato de ambos jóvenes causó un gran dolor y consternación en sus familiares y admiradores, que expresaron su tristeza y sorpresa ante la tragedia.

Los primeros reportes sugirieron en su momento que B King, expareja de Marcela Reyes, y Regio Clown habrían enfrentado situaciones complejas antes de su muerte, un detalle que intensificó todo el revuelo que se generó alrededor de este tema.

Desde que se conoció el fallecimiento de ambos artistas, la justicia se ha encargado de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo fueron los hechos y quiénes serían los autores de este crimen.

Marcela Reyes se pronunció por la captura del Comandante

Recientemente, se dio a conocer la detención de Christopher, alias el Comandante, en México, junto a 16 personas más, por estar relacionados con el caso.

Fue la Fiscalía de México la que confirmó la captura de este presunto autor intelectual del crimen cometido en contra de Bayron Sánchez Salazar (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

A raíz de la información brindada por la Fiscalía de México, la reconocida DJ y expareja de B King se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para dejar claro que sigue confiando en la justicia para descubrir la verdad.

En un video publicado que muestra la noticia de la captura, Marcela escribió: “Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros, he sabido esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren la verdad”, escribió inicialmente.

De igual forma, se refirió a que esta situación ha causado un daño muy grande en su vida, pero tiene puesta su fe en ver cómo las cosas, con el paso del tiempo, se van acomodando para que la verdad salga a la luz.

“El daño que me han causado ya no se puede reparar, pero me aliviana el alma ver la justicia de Dios”, agregó.

Fiscalía revela la causa de la muerte de B King y Regio Clown

Dentro de los resultados de su investigación, no solamente dieron a conocer la captura del Comandante, sino que también revelaron las que, al parecer, fueron las causas del crimen: la venta de drogas.