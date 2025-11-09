Katiuska se fue de Colombia tras ser expulsada del ‘Desafío Siglo XXI’ y dio importante mensaje

El pasado jueves, 6 de noviembre, se vivió uno de los capítulos más tensionantes en el Desafío Siglo XXI, pues en medio de lo que parecía un episodio normal de la temporada, Andrea Serna reveló que Katiuska fue expulsada de la producción del Canal Caracol, luego de que se descubriera que uno de sus familiares habría vendido información confidencial del programa.

Esto habría roto una de las reglas más importantes del contrato, pues se sabe que cada uno de los participantes debe ser prudente con los datos que comparte, ya que al ser un programa pregrabado, se cuida que no se divulgue lo que pasa en los capítulos antes de que sean emitidos.

La deportista fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI' tras cometer imperdonable error. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia (…). Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan”, dijo Andrea Serna.

En medio de los nervios y la tristeza por la noticia de su partida, la participante rompió el silencio frente a las cámaras y expresó su sentir al tener que salir del programa de competencias.

“Sé que es mi responsabilidad y, aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad, pues debo asumirla, aunque me duele y aunque me cueste y no quería que las cosas pasaran así. Me duele pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, mencionó.

La decisión que tomó Katiuska tras ser eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que suma más de 189 mil seguidores, Katiuska reveló que se fue de Colombia a pasar un tiempo con sus familiares y seres queridos en España, pues quería despejar la mente después de todo lo ocurrido en el reality del Canal Caracol.