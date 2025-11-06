Suscribirse

Gente

Ola de memes tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: las burlas fueron protagonistas

Los fanáticos del programa del Canal Caracol mostraron su creatividad por medio de internet.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

7 de noviembre de 2025, 3:37 a. m.
Estas son algunas de las reacciones de internet tras la expulsión de Katiuska.
Estas son algunas de las reacciones de internet tras la expulsión de Katiuska. | Foto: Canal Caracol 'Desafío Siglo XXI'

Tras 61 días de permanecer dentro del Desafío Siglo XXI, Katiuska, una de las participantes que perteneció al equipo Omega, recibió una lamentable noticia por parte de la producción del Canal Caracol. Luego de que se determinara que personas allegadas a la mujer hayan compartido información confidencial a cambio de dinero, fue expulsada.

Esto causó un fuerte dolor en la participante, quien trabajó durante más de dos meses por permanecer en el programa de agilidad y destreza.

“Sé que es mi responsabilidad y aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad, pues debo asumirla, aunque me duele y aunque me cueste y no quería que las cosas pasaran así. Me duele pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, mencionó.

Esto generó fuertes comentarios por parte de Andrea Serna, quien recalcó la importancia de la sinceridad y la lealtad con el trabajo de sus compañeros y con cada uno de los miembros de la producción del reality deportivo.

Contexto: Katiuska reaccionó a su expulsión del ‘Desafío Siglo XXI’ y Andrea Serna tiró fuerte pulla

“Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia (...) Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan”.

Memes y reacciones a la expulsión de Katiuska

Por medio de distintas redes sociales, los televidentes y fanáticos del Desafío Siglo XXI se pronunciaron, y generaron debate con respecto a la decisión tomada. Aunque muchos estuvieron de acuerdo, muchos otros defendieron a la mujer y manifestaron que se desconectarían del programa, pues esperaban que Katiuska se convirtiera en la ganadora.

Sin embargo, otros usuarios destacaron toda su creatividad y publicaron diversos memes al respecto, los cuales generaron miles de reproducciones y reacciones, especialmente en X.

Contexto: Drástica decisión en el ‘Desafío Siglo XXI’; participante fue expulsado tras cometer imperdonable error

Juan se despidió de Katiuska por medio de emotivo video

A través de un video publicado en las redes sociales del Canal Caracol y el Desafío Siglo XXI, Juan, capitán de Omega y uno de los participantes más cercanos a Katiuska se despidió de la mujer y le envió ánimos en el difícil momento.

“Parce, desde lo más profundo de mi corazón, quiero decirte que me duele demasiado porque para mí eras la campeona. Kat, no esperaba que te eliminaran, pero sigue creyendo que eres la campeona del Desafío así ya estés por fuera, pero eres la mejor, sin duda alguna. Se vendrán cosas mejores para ti. Espero que le sigas metiendo energía, como lo has hecho siempre”.

Desafío Siglo XXI

Noticias Destacadas

