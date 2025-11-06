Ola de memes tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: las burlas fueron protagonistas

Tras 61 días de permanecer dentro del Desafío Siglo XXI, Katiuska, una de las participantes que perteneció al equipo Omega, recibió una lamentable noticia por parte de la producción del Canal Caracol. Luego de que se determinara que personas allegadas a la mujer hayan compartido información confidencial a cambio de dinero, fue expulsada.

Esto causó un fuerte dolor en la participante, quien trabajó durante más de dos meses por permanecer en el programa de agilidad y destreza.

“Sé que es mi responsabilidad y aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad, pues debo asumirla, aunque me duele y aunque me cueste y no quería que las cosas pasaran así. Me duele pensar en que todo el esfuerzo se fue, se cayó y que toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos”, mencionó.

Esto generó fuertes comentarios por parte de Andrea Serna, quien recalcó la importancia de la sinceridad y la lealtad con el trabajo de sus compañeros y con cada uno de los miembros de la producción del reality deportivo.

“Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón, debe abandonar inmediatamente esta competencia (...) Siempre he tenido claro que la competencia termina, pero los valores se quedan”.

Memes y reacciones a la expulsión de Katiuska

Por medio de distintas redes sociales, los televidentes y fanáticos del Desafío Siglo XXI se pronunciaron, y generaron debate con respecto a la decisión tomada. Aunque muchos estuvieron de acuerdo, muchos otros defendieron a la mujer y manifestaron que se desconectarían del programa, pues esperaban que Katiuska se convirtiera en la ganadora.

Sin embargo, otros usuarios destacaron toda su creatividad y publicaron diversos memes al respecto, los cuales generaron miles de reproducciones y reacciones, especialmente en X.

Me duele la expulsión de Katiuska pero lo que más me molesta de todo esto es tener que verle otra vez la cara a la mala de Mencho. BASTA POR FAVOR, #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/3fHalZMSBp — dxni • (@wxllsrare) November 7, 2025

adiós Katiuska, el karma llega. Fuiste la peor persona con todos. Hoy Colombia celebra.#DesafioDelSigloXXI



pic.twitter.com/idD9wQSuiv — • (@outofqontext) November 7, 2025

No puedo creer que esos spoilers que veíamos todos los días fueron lo que sacaron a Katiuska, mejor mierda amiga #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/Xi41cQrzlk — daniela 🇨🇴 (@wooniesims) November 7, 2025

Dizque Caracol va a doblar la plata del premio con la plata que le quitaron a Katiuska jaja😭 #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/LrLhovdkOh — Juanxxo (@Boss_juanr) November 7, 2025

Así quedé con la expulsión de katiuska #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/e2PWDuKKFX — Juan 🪬 (@jfelipehuertasq) November 7, 2025

Es la expulsión más 🤡🤡 que he visto en todas las ediciones del desafío.

Katiuska fue LA MEJOR MUJER del desafío Siglo XXI y la sacaron por la razón más idiota que se podía.#DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/zfRKUP8z7M — Ale✨ (@A_Normal_Usuary) November 7, 2025

Me imagino a Katiuska toda emocionada contandole a su familia lo q vivio alla, y vienen y le hacen eso. #DesafioDelSigloXXI pic.twitter.com/o8Vkt2wRHn — glooriaoo~ (@Aooggori) November 7, 2025

Juan se despidió de Katiuska por medio de emotivo video

A través de un video publicado en las redes sociales del Canal Caracol y el Desafío Siglo XXI, Juan, capitán de Omega y uno de los participantes más cercanos a Katiuska se despidió de la mujer y le envió ánimos en el difícil momento.