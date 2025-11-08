La expulsión de Katiuska en El Desafío sigue dando de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación. Según explicó la presentadora Andrea Serna, la decisión se tomó durante el capítulo 88 del Desafío del Siglo XXI, tras confirmar que la mujer había incumplido el acuerdo de confidencialidad firmado con la producción.

La situación causó gran asombro no solo entre sus demás compañeros, sino entre los televidentes, que rápidamente comenzaron a reaccionar a través de las plataformas digitales, convirtiendo a la exparticipante del programa en blanco de fuertes críticas.

En su defensa, Katiuska se pronunció en el espacio de entretenimiento La Red para aclarar qué fue lo que pasó y, en pocas palabras, afirmó que su salida del reality de Caracol Televisión está relacionada con una traición de la que habría sido víctima por parte de una persona cercana de la que nunca desconfió, aunque aún así reconoció que cometió un error.

“Puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron y me afectan tanto emocionalmente, mentalmente (...). Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y, pues yo, sin ninguna malicia, respondía normal, como responderle a mi mamá o a mi papá. Ahora sucede esto”, comentó inicialmente.

Luego, señaló que nunca pensó que esta persona terminaría utilizando la confianza que le brindó para hacerle daño, ya que todo su entorno cercano sabía las implicaciones que tendría saltarse las reglas en el programa.

“Yo fui clara con todas las personas que estaban en mi círculo, con mi familia, de cómo era el contrato, de que se podía y que no se podía hacer. Entonces, sí ha sido muy doloroso para mí. Son dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego”, agregó.

Con estas declaraciones Katiuska desató rumores de separación, más aún con las especulaciones que hizo La Red sobre la falta de publicaciones en su cuenta de Instagram junto con su esposo, a lo que la exparticipante de El Desafío dio a entender que habría sido él quien filtró la información que no debía porque podría afectarla significativamente.

Además, reiteró que no tiene ninguna duda respecto a las pruebas que aseguró tener el canal tras dar a conocer su decisión de expulsarla.

“Si dicen que estaba utilizando información para venderla, para tener algún lucro económico es porque así fue (…) De cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano a uno y sin la aprobación de uno como quien dice, uno no lo espera”.