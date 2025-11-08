Suscribirse

Gente

Katiuska causa revuelo tras rumores de separación luego de su expulsión del ‘Desafío’: “me traicionó”

La exparticipante del reality reiteró que su salida está relacionada con una traición por parte de una persona que nunca imaginó y terminó arruinando uno de sus más grandes sueños.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Gente
9 de noviembre de 2025, 12:57 a. m.
Katiuska, exparticipante de 'El Desafío'
La mujer afirmó que fue traicionada por la persona menos esperada. | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión / La Red

La expulsión de Katiuska en El Desafío sigue dando de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación. Según explicó la presentadora Andrea Serna, la decisión se tomó durante el capítulo 88 del Desafío del Siglo XXI, tras confirmar que la mujer había incumplido el acuerdo de confidencialidad firmado con la producción.

La situación causó gran asombro no solo entre sus demás compañeros, sino entre los televidentes, que rápidamente comenzaron a reaccionar a través de las plataformas digitales, convirtiendo a la exparticipante del programa en blanco de fuertes críticas.

Contexto: Vidente colombiano causó pánico con fuerte premonición: “Afectaría a varias personas”

En su defensa, Katiuska se pronunció en el espacio de entretenimiento La Red para aclarar qué fue lo que pasó y, en pocas palabras, afirmó que su salida del reality de Caracol Televisión está relacionada con una traición de la que habría sido víctima por parte de una persona cercana de la que nunca desconfió, aunque aún así reconoció que cometió un error.

“Puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron y me afectan tanto emocionalmente, mentalmente (...). Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y, pues yo, sin ninguna malicia, respondía normal, como responderle a mi mamá o a mi papá. Ahora sucede esto”, comentó inicialmente.

Luego, señaló que nunca pensó que esta persona terminaría utilizando la confianza que le brindó para hacerle daño, ya que todo su entorno cercano sabía las implicaciones que tendría saltarse las reglas en el programa.

“Yo fui clara con todas las personas que estaban en mi círculo, con mi familia, de cómo era el contrato, de que se podía y que no se podía hacer. Entonces, sí ha sido muy doloroso para mí. Son dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego”, agregó.

Con estas declaraciones Katiuska desató rumores de separación, más aún con las especulaciones que hizo La Red sobre la falta de publicaciones en su cuenta de Instagram junto con su esposo, a lo que la exparticipante de El Desafío dio a entender que habría sido él quien filtró la información que no debía porque podría afectarla significativamente.

Además, reiteró que no tiene ninguna duda respecto a las pruebas que aseguró tener el canal tras dar a conocer su decisión de expulsarla.

Contexto: Ornella Sierra, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, contó cómo un desconocido la engañó para robarla: “le creí”

“Si dicen que estaba utilizando información para venderla, para tener algún lucro económico es porque así fue (…) De cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano a uno y sin la aprobación de uno como quien dice, uno no lo espera”.

Y añadió con un visible gesto de tristeza: “No merece estar en mi vida porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón. Me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que lo había compartido con esa persona”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Katiuska causa revuelo tras rumores de separación luego de su expulsión del ‘Desafío’: “me traicionó”

2. Nueva masacre en Antioquia: tres personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial en El Carmen de Viboral

3. Procurador General de la Nación hizo llamado a dar riguroso cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías

4. El nuevo apodo que el Bayern Múnich le colocó a Luis Díaz por el golazo a Unión Berlín en la Bundesliga

5. Video revela momento exacto de la explosión de los artefactos utilizados en el atentado en Tunja

LEER MENOS

Noticias relacionadas

desafioDesafío Siglo XXICaracol Televisión

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.