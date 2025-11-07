Exparticipante del ‘Desafío’ reveló detalle sobre la expulsión de Katiuska: “Vendió al equipo”

En la noche del 6 de noviembre se hizo público que Katiuska había cometido una grave falta en el Desafío Siglo XXI, pues, según mencionó Andrea, la participante quebrantó uno de los principios de la competencia. Al conocerse que se había divulgado información confidencial, fue expulsada de inmediato.

“Una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa, la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero”, comentó.

La salida de la barranquillera generó todo tipo de reacciones, pues durante la competencia había demostrado sus ganas por llegar a la final; incluso muchas personas la veían como una de las candidatas más fuertes para ganar. Sin embargo, la decisión le impidió continuar y, aunque en su momento asumió la responsabilidad de lo sucedido, ha sido fuertemente criticada.

La deportista fue eliminada del 'Desafío Siglo XXI' tras cometer imperdonable error. | Foto: Canal Caracol - 'Desafío Siglo XXI'

Exparticipante del ‘Desafío’ dio detalle sobre expulsión de Katiuska

La infracción que cometió la competidora ha generado dudas sobre si el dinero que había acumulado lo recibirá o si lo perderá, pues en un video publicado en la página oficial del programa confesó que tenía $86.610.000 antes de conocerse la inesperada decisión.

Asimismo, han surgido comentarios y opiniones divididas sobre lo ocurrido, luego de que Andrés Alfonso Miranda, más conocido como Tarzán, publicara un video en su perfil de Instagram, en el que aseguró que la culpa no fue de un familiar de la mujer, sino de ella.

“Fue Katiuska la que vendió la información, por lo cual hoy no está en el Desafío. Pero analizando eso, yo digo, ¿cuánto le dieron por esa información? Diez millones de pesos que le hayan dado, por decir algo (…) Arriesgarse así, ¿para qué?, si tenía la oportunidad de ganarse 1.200 millones”, dijo en la primera parte, mostrando su inconformidad.

De igual manera, el exparticipante de la temporada de 2022 aseguró que no la juzga y que cualquiera puede cometer un error, pues podría tratarse de una falta no intencional, aunque la comparó con Mencho, la más reciente eliminada.

“Hizo lo de Mencho total, vino y vendió al equipo, se ganó diez millones y perdieron $130.000.000, tal cual eso hizo ella. Pero acá la única afectada fue ella”, agregó.