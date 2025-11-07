Katiuska perdió millonaria suma de dinero, tras ser expulsada del ‘Desafío Siglo XXI’; afirmó que era la mujer que más tenía

El Desafío Siglo XXI continúa causando comentarios en redes sociales, sobre todo por lo que ha ocurrido últimamente: cambios en el formato, novedades e, incluso, una expulsión.

Durante la emisión del jueves 6 de noviembre, el Desafío siglo XXI fue centro de atención luego de que Katiuska, una de las ocho semifinalistas, fuera expulsada por cometer una falta grave.

Katiuska habló de lo que realmente pasó tras su expulsión. | Foto: Día a día - Caracol Televisión

Según explicó la presentadora Andrea Serna, la concursante habría incumplido la cláusula de confidencialidad, motivo por el cual se tomó la drástica decisión. El anuncio se realizó en directo, durante una videollamada con los demás participantes semifinalistas.

“Katiuska, me duele profundamente tener que decir esto porque te veía como una mujer fuerte, disciplinada y como una posible ganadora. Pero este juego, como la vida misma, se construye con honestidad y los valores que elegimos defender [...] Me duele en el alma tener que decir esto, pero tu historia en este Desafío ha terminado”, señaló.

Katiuska habría revelado la cantidad de dinero que podría perder, luego de ser expulsada

Un día antes, en las redes sociales oficiales del programa, subieron un video en donde cada uno de los ocho semifinalistas confesó la cantidad de dinero que tenían acumulada hasta el momento, debido a la cantidad de pruebas individuales y por grupo que ganaron.

En este clip, la recién expulsada de competencia habló con mucha propiedad y seguridad afirmando que ella era la mujer con más dinero ganado en el reality deportivo.

“Yo creo que soy la mujer con más dinero en el Desafío”, dijo, para luego revelar: “Ahora mismo tengo 86′610.000″.

Por otro lado, las otras mujeres confesaron: “Actualmente tengo 27′500.000″; “36′340.000″, dejando ver que efectivamente, Katiuska era quien recogía la mayor cantidad de dinero.

Además de esta gran suma, también había ganado una moto y un celular, sin embargo, todos estos premios estaría en riesgo por su expulsión.

De acuerdo con el claro reglamento del Desafío, si uno de los participantes llega a romper una regla y es expulsado de la competencia, automáticamente pierde todo el dinero acumulado.