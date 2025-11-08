Uriel Vásquez Gualtero es uno de los videntes colombianos con mayor credibilidad en el mundo de las redes sociales, pues desde hace varios meses ha estado publicando una gran cantidad de videos con advertencias en cuanto a accidentes en carretera, desastres naturales, muertes de famosos, cambios en la política y muchos otros temas de interés, que le han permitido captar la atención de más de 290 mil personas.

Esto ha dejado sorprendidos a los usuarios de internet, pues cada vez son más los aciertos que tiene el hombre con respecto a sus premoniciones e, incluso, los detalles llegan a ser perturbadores para quienes conectan sus palabras con lo que ha venido sucediendo en el mundo.

Vidente colombiano. Suma más de 274.000 seguidores en TikTok. | Foto: TikTok: @uriel_revelaciones799

En su más reciente video publicado en la plataforma, el hombre habla acerca de un posible accidente que se presentaría en el país.

“Les quiero compartir a ustedes una revelación, algo que me han compartido, que me mostraron en el plano espiritual y siempre lo digo con todo respeto. Está relacionado con una situación en la que varias personas se pueden llegar a ver afectadas”, mencionó.

El hombre habló de una construcción que podría verse comprometida con algunos daños, lo que afectaría físicamente a un gran número de personas, generando un estado de emergencia y rescate.

“Me mostraban una edificación, por así decirlo, una estructura, para que ustedes me comprendan y como los cimientos de ella se veían afectados y cómo esta estructura afectaba a varias personas”, compartió.

Por otro lado, Uriel Vásquez le reveló a su público que el objetivo de mostrarse en internet compartiendo esta información es para que los creyentes en Dios oren por los afectados y sus familiares.

“Ustedes saben que siempre les comparto las revelaciones con mucho respeto, invitando a las personas a estar cerca de Dios y a que cada vez que salgamos de casa, tengamos a Cristo en nuestro corazón y que estemos atentos de nosotros y de nuestras familias”.

Por otro lado, sus más fieles seguidores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios, en donde se mostraron preocupados por lo que podría llegar a ocurrir y formaron cadenas de oración ante la preocupación generada.